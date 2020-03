Den irske landsholdsspiller James McClean er atter en gang havnet i strid modvind.

Han troede sikkert, at han var sjov, men opfattelsen hos modtagerne er helt anderledes.

Det er i et opslag på Instagram, at Stoke-stjernen sidder foran sine to børn med hovedbeklædningen 'balaclava', hvor alt undtagen øjnene og munden er tildækket.

Til billedet har han skrevet 'dagens historie-undervisning' med tydelig reference til IRA, som er den irske republikanske hær, der oprindeligt kæmpede mod det britiske overherredømme.

Her poserer McClean foran sine børn.

Kort efter billedet blev lagt online, gik brugerne til tasterne og krævede et efterspil fra hans klub Stoke.

»Hvordan har I tænkt jer at reagere, når jeres spiller lægger et billede med opfordring til vold op på sin Instagram-profil?,« skriver brugeren Sandra eksempelvis.

Og hun behøvede ikke længe for at få sit svar.

Stoke City har reageret prompte og tildelt James McClean en bøde på to ugers løn, skriver engelske BT Sport.

Siden har James McClean slettet billedet igen og undskyldt med ordene:

»Jeg ønskede aldrig at fornærme, men indser nu, at det gjorde jeg, så det undskylder jeg for uforbeholdent. Jeg har talt med klubben og vil slette min Instagram-profil,« siger han i en meddelelse på klubbens hjemmeside.

Som nævnt er det altså ikke første gang, at James McClean er kommet i medierne for at stikke uheldigt ud.

