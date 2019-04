Nicolai Jørgensen var tydeligt frustreret lørdag aften.

I en sådan grad at det kostede den danske landsholdsangriber sit første direkte røde kort i karrieren.

Feyenoord-angriberen startede inde i opgøret mod Heracles, men han var ikke med til at lade sig hylde efter sejren.

For da uret havde rundet de 65 minutter, blokerede en modstander løbebanen for Nicolai Jørgensen. Det gjorde den danske angriber så frustreret, at han valgte at sparke ud efter ham.

Nicolai Jørgensen har haft en svær sæson. Foto: Mads Claus Rasmussen

I Æresdivisionen bruger de VAR, og derfor gik dommeren ud til sidelinjen for at kigge på situationen, som kan ses her.

Dommen var klar, og Nicolai Jørgensen blev vist ud og sendt tidligt i bad.

Det betyder, at der venter et par kampe på tribunen for ham i den bedste hollandske række.

Generelt har landsholdsangriberen haft en lidt svær sæson i det hollandske, hvor han i løbet af foråret har siddet en del på bænken, og under seneste landsholdssamling fortalte han da også, at han gerne vil væk.

»100 procent. Det tror jeg godt, at det kunne være tid til. Samtidig ved jeg ikke, hvad klubben har af planer. De har nogle gange sagt nej til, at jeg kunne komme væk. Og så er det måske lidt specielt at sætte mig på bænken. Nu må vi se, hvad der sker til sommer. Jeg skal have et møde med klubben,« sagde Nicolai Jørgensen til B.T. tilbage i marts.

Han erkendte dog også, at en af årsagerne til, at sæsonen havde været meget svingende, var skader.

»Jeg giver derfor ikke kun træneren skylden. Det er også min egen skyld. Men det gør det ikke mindre frustrerende,« sagde Nicolai Jørgensen i marts om pladsen på bænken.

Feyenoord vandt lørdagens opgør med 2-1 og de indtager tredjepladsen i Æresdivisionen.