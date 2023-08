En skøn og afslappende ferie for Aaron Ramsdale og hustruen, Georgina, fik en fatal og tragisk afslutning.

Efter et overstået VM for England, fik målmanden nogle ekstra fridage af Arsenal-træneren, Mikel Arteta, som han ville bruge sammen med Georgina Ramsdale.

Men i flyet på vej hjem fik Georgina Ramsdale en spontan abort.

»Der er virkelig ingen måde, jeg kan beskrive smerten ved den seks timer lange flyvetur tilbage til London. Jeg vil bare have, at folk derude skal vide, at de ikke er alene, hvis de selv gennemgår det,« siger han til The Players Tribune.

»Jeg fortalte ikke mange mennesker, hvad der var sket, da vi kom tilbage. Kun min familie, mine holdkammerater og selvfølgelig Mikel. Han var fantastisk med alt. Selv midt i titelræset, med så meget pres på klubben, spurgte han mig, om jeg havde brug for fri.«

Heldigvis vendte det for parret, som i juni kunne afsløre, at de skal være forældre.

'Halvt mig, halvt dig. Baby Ramsdale,' skrev det lykkelige par, der også har vist små glimt fra scanninger og et graviditets-fotoshoot.

Georgina og Aaron Ramsdale fandt sammen i 2019, og tilbage i august gik Aaron Ramsdale på knæ og fik et stort og rungende 'ja'.

I juni blev parret gift og kunne endelig kalde sig hr. og fru Ramsdale.