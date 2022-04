Hun trak sig i en periode fra landsholdet. Men nu er Ada Hegerberg tilbage.

Ballon d'Or-vinderen fra 2018 slap dog ikke for at svare på et lidt særligt spørgsmål, da der var pressemøde mandag.

For mens hun fortalte, at der er god stemning, har det ikke helt været tilfældet de sidste par år. Det skriver Dagbladet.

Ada Hegerberg valgte tilbage i 2017 at droppe landsholdet for en stund for at fokusere på sin klub, samtidig med hun ikke mente, det norske fodboldforbund behandlede kvindefodbold godt nok.

Og pludselig kunne flere af landsholdskammeraterne se, at Hegerberg havde slettet dem som ven på Facebook.

Blandt andre Guro Reiten har tidligere fortalt, det 'chokerede' hende lidt, mens også anfører Maren Mjelde var blevet ramt af 'slet'-knappen.

Og Ada Hegerberg stod også ved, at hun på et tidspunkt havde taget en beslutning.

»Det var et hårdt valg. Men det var også et nødvendigt valg at tage. Jeg gik ind i en periode, hvor jeg måtte fokusere på det, jeg selv ønskede at fokusere på. At se landsholdet på de sociale medier gjorde ondt på mig,« fortæller Hegerberg til Dagbladet.

»Der er ikke noget personligt ved det. Det ved pigerne også godt,« fortæller Hegerberg, der i efteråret gjorde comeback efter et sandt skadesmareridt.

Hele 21 måneders pause måtte hun holde, efter hun i januar 2020 ødelagde sit korsbånd. Siden ventede en genoptræning, der dog bød på flere tilbagefald, og den norske stjerne måtte igennem intet mindre end tre operationer for at komme sig.