Folketingsvalget og politik i det hele taget er noget, der betyder meget for landsholdsspilleren Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Men i landsholdslejren var der onsdag formiddag fortsat tvivl om, hvorvidt han overhovedet måtte stemme.

Mens B.T. fik en sludder med forsvarsspilleren var lejren nemlig i gang med at undersøge, hvordan reglerne helt præcist er.

»Der har været lidt tvivl om, hvorvidt jeg kan stemme eller ej. Der er nogle ret komplicerede regler, og i og med, at man ikke bor i Danmark, så må man vist nok ikke, men vi skal lige have undersøgt det til det allersidste, inden vi giver op,« siger han til B.T.

Han forklarer, at der har været mange ting at se til, og at det derfor ikke lige har været det første på listen at undersøge. Ikke desto mindre er folketingsvalget noget, der optager 29-årige ‘Zanka’.

»Det er noget, som jeg går meget op i, og som er så vigtigt. Det er også noget, vi snakker om her. Nu må vi bare lige vente og se, hvad der sker,« fortæller han.

Uagtet af om den danske forsvarsstjerne må stemme, så har han besluttet sig for, hvor det eventuelle kryds skal sættes.

Mathias 'Zanka' Jørgensen er en del af den landsholdstrup, der skal spille mod Irland og Georgien i EM-kvalifikationen. Foto: Uffe Weng Vis mere Mathias 'Zanka' Jørgensen er en del af den landsholdstrup, der skal spille mod Irland og Georgien i EM-kvalifikationen. Foto: Uffe Weng

»Jeg tror, at hvis jeg er så heldig at få lov til at stemme, så bliver det Radikale Venstre. De ligger tæt nok på midten, men de er trods alt også i den røde ende,« forklarer han.

Kort efter interviewets afslutning hiver Mathias ‘Zanka’ Jørgensen så fat i B.T. igen. Nu har han fået svaret.

Han må ikke stemme. Til stor ærgrelse for danskeren, der lige nu er på kontrakt i Huddersfield.

Og sådan er det faktisk for langt de fleste spillere i landsholdslejren.

Det skyldes, at de har bopæl i udlandet. Hvis man som udenlandsdansker alligevel skal have valgret, kræver det, at man har til hensigt at komme tilbage til Danmark inden for to år, efter man er rejst ud.

Mathias 'Zanka' Jørgensen kommenterer også på sin klubsituation i den engelske klub Huddersfield, som han kalder for 'kedelig', og håber, at der snart er en afklaring på fremtiden.

Senest florerede der så et lækket dokument, der angiveligt afslører den skotske klub Celtics transferplaner. En liste, 'Zanka' står på.

Fredag aften er han i aktion med Danmark i EM-kvalifikationen mod Irland i Parken. På mandag gælder det så Georgien samme sted.