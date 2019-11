Yussuf Poulsen og resten af det danske fodboldlandshold er tilbage i Dublin. Og igen er det 90 afgørende minutter, der venter.

Sidste gang endte det ud i vild jubel, da Danmark bankede Irland og kvalificerede sig til VM. Men faktisk var jublen måske lige en tand for vild.

I hvert fald for Yussuf Poulsen. Han fortæller nu, hvordan han under en jubelscene kom lidt galt af sted.

»Det var der, jeg brækker nakken. 'AC' brækker min nakke på det billede der. Fordi han lander med armhulen hen over mit hoved og falder ligesom bagover, og så ryger nakken lige bagover. Jeg skulle ind til noget behandling efter den der, fordi min nakke sad ikke helt, som den skulle,« siger han grinende i en video på Herrelandsholdets Facebookside.

Sådan så det ud, sidste gang det danske landshold var i Dublin. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sådan så det ud, sidste gang det danske landshold var i Dublin. Foto: Liselotte Sabroe

Her sidder han over for en dansk fan, der var på stadion i Dublin, da Christian Eriksen leverede et show og var en stor årsag til, at Danmark gjorde det onde ved Irland og vandt 5-1.

»Er der så dårlig stemning?« spørger fanen.

»Nej, det er der ikke. Og især ikke på det tidspunkt jo. Havde det været i en træningsøvelse eller et eller andet, så kan det godt være, man var blevet lidt sur. Men på sådan et tidspunkt, hvor man bare er fuld af glæde, der er der ikke noget, der kan ødelægge det,« svarer Leipzig-angriberen.

I indslaget kommer han også ind på, hvordan den dag i november 2017 står som en helt speciel dag.

»Det er lidt svært at sætte ord på, synes jeg. Fordi det er så stort og så meget glæde og jubel på samme tid, som man kun oplever, når man er der. Det kan man ikke genskabe. Man kan ikke forklare folk, der ikke har været i situationen, hvordan det var, fordi det vil de aldrig nogensinde kunne forstå.«

Herrelandsholdet skal mandag aften blot bruge et enkelt point, før EM-billetten er i hus.

Om den bliver til en ny vild jubel eller sure miner, vil tiden vise.

Husk, at du kan følge Irland – Danmark LIVE lige her på bt.dk. Vi varmer op allerede fra klokken 12.