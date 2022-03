Det skulle have været en privat besked, men pludselig blev det en samtale til skue for alle mennesker.

Men selv om den tidligere Superliga-spiller Martin Svensson valgte at offentliggøre en disput med Victor Nelsson, fortryder landsholdsspilleren ikke, at han gav ham tørt på.

»Set i bakspejlet tror jeg stadig, at jeg havde gjort det,« siger Victor Nelsson.

Det var i september, at deres uoverensstemmelse fik en masse omtale, efter Victor Nelsson havde skrevet en privat besked på Instagram til Martin Svensson, der blev så harm over Galatasaray-spillerens budskab, at han valgte at dele det med alle.

Martin Svensson deltager i den nyeste sæson af 'Robinson Ekspeditionen' Foto: Janus Nielsen Vis mere Martin Svensson deltager i den nyeste sæson af 'Robinson Ekspeditionen' Foto: Janus Nielsen

Sagen er den, at Martin Svensson har deltaget i realityprogrammet 'Robinson Ekspeditionen', som Victor Nelsson tilsyneladende ynder at følge med i, og landsholdsspilleren var ikke just imponeret over Martin Svenssons opførsel i programmet.

Samtalen gik sådan her:

'Hey, må jeg give dig et råd?' skrev Victor Nelsson til Martin Svensson, som takkede ja.

'Elsker 'Robinson'. Husk, at ydmyghed og hårdt arbejde betaler sig. Forbliv ydmyg. Less talk, more walk, det vil gavne dig,' lød det første budskab fra den 23-årige forsvarsspiller.

Foto: Foto: Martin Svensson/Instagram Vis mere Foto: Foto: Martin Svensson/Instagram

Det råd takkede Svensson for, inden han fik fortalt Nelsson, at det ikke er alt, der bliver vist i tv, og han ønsker efterfølgende landsholdsspilleren held og lykke med karrieren og slutter sætningen med at skrive, at han ikke håber, at han 'fucker op, som han selv gjorde'.

Og så kom ellers den Victor Nelsson-sætning, der satte det hele i brand.

'Selv tak. Nej, mit hoved er godt skruet på, så det gør jeg ikke. Hårdt arbejde og ydmyghed er vejen frem, som jeg sagde, så sammenlign ikke din karriere med min. Det, er jeg sikker på, ikke klæder nogen af os,' skrev Nelsson, hvorefter Martin Svensson tog et screenshot af samtalen og lagde det hele ud i en story på Instagram.

Martin Svensson har siden fortalt, at årsagen til det træk er, at han føler, det er under al kritik, at en dansk landsholdsspiller og forbillede som Victor Nelsson 'skal træde på en eller anden realitydeltager, han ikke kender eller har et forhold til, og skal føle sig hævet over det. Hvis man kan være så sej online, så må man også stå på mål for det, man gør'.

Victor Nelsson har hidtil været tavs om deres heftige meningsudvekslinger, men der er ingen fortrydelser, forklarer han nu, samtidig med at han synes, det er 'underligt', at Martin Svensson havde behov for at dele deres samtale med alle.

»Han styrer jo udelukkende selv, hvad han gør ved det. Men jo, det var noget underligt noget. Set i bakspejlet tror jeg stadig, at jeg havde gjort det, men det var noget underligt noget. Hvad Martin vil lægge ud, det styrer han totalt selv. Mere gider jeg ikke komme ind i det,« siger Victor Nelsson.

Men du ville altså have gjort det igen?

»Ja, det tror jeg egentlig,« siger Victor Nelsson uden at ville uddybe nærmere, hvorfor han ville det.

Men det her ville han gerne sige:

»Det er glemt, og jeg sover stadig fint om natten.«