Den ene er landet fra Tyskland, den anden fra Spanien og den tredje fra Italien.

Fælles for landsholdsspillerne Yussuf Poulsen, Jens Jønsson og Mikkel Damsgaard er dog den lille frygt, der lige nu sidder i de fleste fodboldspillere, som rejser på tværs af landegrænser for at spille med deres landshold:

At blive den ene spiller, der bliver sendt ud af spil med corona, eller endnu værre er skyld i en større smitte i deres fodboldklubber.

»Jeg er fløjet hjem med Emil Forsberg i et privatfly for at have så lille en mulig smitterisiko. Det er voldsomt, men hvis man bliver smittet med corona, falder man måske ud i to uger, fordi man ikke må lave noget. Det kan gøre, at man mister sin plads og ikke spiller fodbold i to måneder. Det er der nogen, der ikke vil risikere, og jeg er en af dem,« siger Yussuf Poulsen.

Yussuf Yurary Poulsen under fodboldlandsholdets mixed zone og træning før Nations League kampe på Helsingør Stadion mandag den 9 november 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Yussuf Yurary Poulsen under fodboldlandsholdets mixed zone og træning før Nations League kampe på Helsingør Stadion mandag den 9 november 2020. Foto: Liselotte Sabroe

RB Leipzig-angriberen har lige nu en hverdag i Tyskland, hvor det meste er lukket ned, når det kommer til restauranter og barer, men hvor Poulsens søn dog stadig kan gå i vuggestue, og der også kan handles i supermarkeder. Men det er også det.

For Mikkel Damsgaard er den situation ekstra speciel, da han i sommer rykkede ud af Danmark og for første gang skulle bosætte sig i et andet land. I Italien, hvor han spiller for Sampdoria.

»Det er svært, men jeg har fået nogle venner på holdet. Der er lidt nordmænd at snakke med, så kulturen er ikke så anderledes. Dem snakker jeg en del med,« siger Damsgaard og sætter ord på frygten:

»Jeg tager til træning, og så tager jeg hjem igen. Jeg prøver at holde mig så meget hjemme som muligt for at beskytte mig selv fra corona. Man gider jo ikke være den spiller, der smitter hele holdet.«

Jens Jønsson under fodboldlandsholdets mixed zone og træning før Nations League kampe på Helsingør Stadion mandag den 9 november 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jens Jønsson under fodboldlandsholdets mixed zone og træning før Nations League kampe på Helsingør Stadion mandag den 9 november 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Jens Jønsson har også sin nye hverdag syd for Danmark, hvor Spanien er blevet hans nye adresse og Cadiz den nye klub. Her er corona-livet også ekstremt indskrænket.

»Jeg tager til træning, og jeg tager hjem. Vi må ikke opholde os på træningsanlægget eller omklædningsrummet, og vi må ikke klæde om derude. Vi kommer til stadion til kamp 45 minutter før og tager vores kamptøj på og går ud og varmer op,« siger Jens Jønsson, som også nyder, når han kan komme hjem til Danmark.

»Da jeg var hjemme på ferie i sommer, bar det ikke meget præg af at være coronaramt i Danmark. Der var det en befrielse at komme hjem efter et hårdt halvt år i Tyrkiet.«

De danske landsholdsspillere er i de kommende ti dages tid samlet i landsholdslejren i Helsingør og skal også en tur til Belgien og spille. Og i de her landsholdsterminer er nerverne altså lidt ekstra flossede i klubberne. Frygten for at blive ramt af corona og måtte spille med et halvt reserve-hold, som man har set flere steder, er til at få øje på.

»Vores klub har rådet os til at flyve privat, fordi de ikke vil have, at vi kommer tilbage med corona og smitter samtlige spillere på holdet. Man må skabe sig så lille en smitterisiko som muligt,« siger Yussuf Poulsen og skærer problemet helt ud:

»Hvis der rammer en smittekæde over et helt hold, hvor der er 10-15 spillere, der bliver smittet, kan det være rigtig skidt for et fodboldhold. Det er de også nervøse for i klubben, og derfor gør vi alle de ekstra ting.«