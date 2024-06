Danmarks testsejre over Sverige og Norge giver landsholdsspillerne tro på egne evner før EM.

Sejren og indsatsen i lørdagens EM-generalprøve mod Norge giver spillerne på det danske fodboldlandshold en god fornemmelse før slutrunden i Tyskland.

Efter 3-1-sejren over Norge på Brøndby Stadion betoner spillerne vigtigheden af at komme ind til EM med succesoplevelser og selvtillid. Tre dage tidligere vandt Danmark 2-1 over Sverige.

- Jeg synes, at vi står rigtig godt før EM. Det har været vigtigt for os at vinde og få selvtillid ind i holdet.

- Der har været perioder i vores to testkampe, hvor vi ikke har ramt vores topniveau, men der har også været rigtig gode perioder, og vi bliver ved med at stille høje krav til os selv, siger midtbanespilleren Morten Hjulmand.

Det er kollega og målscorer Yussuf Poulsen enig i. Han pointerer, at selv om Danmark styrede kampen mod Norge i første halvleg, viste holdet også styrke ved at kunne forsvare sig fornuftigt, da nordmændene tog initiativet i anden halvleg af lørdagens test.

- Vi tager afsted til EM med følelsen af, at vi kan vinde fodboldkampe, og vi har fået vist, at vi er Skandinaviens bedste hold. Der er mange kolleger på kryds og tværs af de tre landshold, så det er dejligt at have slået dem begge.

- Vi spillede en rigtig god første halvleg mod Norge og scorede to mål, men i anden halvleg mistede vi grebet. Vi ledte efter løsningerne, og vi forsvarede lidt dybere, end vi egentlig ville.

- Men det bliver vigtigt at kunne til EM, og i store dele af tiden forsvarede vi vores felt rigtig godt, siger Yussuf Poulsen.

Angriberen Rasmus Højlund håber, at Danmark kommer til at spille EM-kampene med samme offensive og livlige udtryk som i første halvleg mod nordmændene.

- Det er et godt alternativ at kunne stille sig ned, hvis tingene ikke går, som vi gerne vil have. Men jeg vil hellere have, at vi spiller med det udtryk, vi havde i første halvleg, for det var en rigtig god første halvleg.

- Præstationen giver momentum og en god fornemmelse i truppen. Vi står godt før EM, siger angriberen.

Han har ikke selv scoret i nogle af de to afgørende testkampe før slutrunden, men det tager Manchester United-spidsen afslappet.

- Det gør ikke noget for mig, at jeg ikke har scoret op til EM. Jeg er stadig fuld af selvtillid, og jeg er helt klar. Det er først til EM, det rigtig gælder, siger Rasmus Højlund.

Danmark åbner EM mod Slovenien søndag 16. juni.

