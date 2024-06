Spillerforeningen og DBU har indgået en ny landsholdsaftale, der gælder til og med EM i 2028.

Et par uger inden EM går i gang, har Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen indgået en ny landsholdsaftale for herrelandsholdet.

Det oplyser DBU og Spillerforeningen fredag i en fælles pressemeddelelse.

Aftalen gælder til og med EM i 2028 og er en slags overenskomst for landsholdsspillerne.

I pressemeddelelsen lyder det, at herrelandsholdet med aftalen bidrager til mere lige vilkår mellem herre- og kvindelandsholdet, blandt andet ved at herrerne har takket nej til en økonomisk stigning i aftaleperioden ud over de årlige inflationsreguleringer.

Derudover vil DBU og Spillerforeningen tage fat på forhandlingerne omkring en ny landsholdsaftale for kvinderne efter sommerferien i år.

Aftalen indebærer desuden, at spillere på herre- og kvindelandsholdet får det samme beløb for at rejse med til kampe på udebane, såkaldte startpenge.

- Vi arbejder konstant på at styrke de sportslige rammer for alle vores landshold, siger administrerende direktør i DBU Erik Brøgger Rasmussen i pressemeddelelsen.

- Med den nye landsholdsaftale for herrelandsholdet tager vi i fællesskab endnu et skridt mod vores ambition om at skabe lige vilkår mellem kønnene.

- Det er samtidig klart, at vi ikke er i mål endnu. Næste skridt tager vi hul på allerede efter sommerferien, hvor vi indleder forhandlinger om en ny aftale for kvindelandsholdet, siger Erik Brøgger.

DBU og Spillerforeningen havde et mål om at nå til enighed om en ny landsholdsaftale, inden sommerens herre-EM gik i gang, og det er lykkedes.

- Det har været detaljer og finjusteringer, som har skullet på plads her til sidst, så vi har ikke været i tvivl om, at vi nok skulle komme i mål til tiden, siger Spillerforeningens direktør, Michael Sahl Hansen, i pressemeddelelsen.

- Det har været en god forhandlingsproces, og nu ser vi frem til at fortsætte det gode samarbejde om en ny aftale for kvindelandsholdet.

I pressemeddelelsen lyder det desuden, at herrelandsholdet i den nye aftale bidrager til, at kvinde- og herrernes U21-landshold får "opgraderet" deres forsikringsdækninger, og at der oprettes en udviklingspulje, der skal bruges på tiltag omkring det sportslige setup på herrelandsholdet.

I den forbindelse bidrager både DBU og spillerne med en million hver, som tages fra den bonus, parterne vil få for at kvalificere sig til en slutrunde i aftaleperioden.

/ritzau/