Der er dømt danskerhygge i Anderlecht, afslører Kasper Dolberg nu i et nyt interview.

Siden sommer er den belgiske storklub blevet overrendt af danske landsholdsspillere, hvor den lille koloni foruden Dolberg også tæller Kasper Schmeichel, Thomas Delaney og Anders Dreyer.

Og de fire har med deres familier fundet sammen i et rødt og hvidt fællesskab med fællesspisning og fodbold på skærmen.

Det fortæller den nybagte far i et interview med News.dayfr.

»Vores koner kommer også godt ud af det med hinanden, og vi mødes af og til og ser fodboldkampe og spiser sammen,« siger landsholdsangriberen og afslører, at særligt Schmeichel imponerer i køkkenet:

»Den bedste kok er Schmeichel. Han kan godt lide at lave mad, og sidst lavede han en lækker pastaret.«

Foto: Virginie Lefour/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Virginie Lefour/AFP/Ritzau Scanpix

Og mens Schmeichel har imponeret Dolberg i køkkenet, så har landsholdskeeperen kæmpet mere med at overbevise mellem stængerne i det belgiske og på landsholdet på det seneste.

Det har kastet kritik af Schmeichel af sig flere steder, men ifølge Dolberg er det ikke noget, som går hans klub- og landsholdskollega på.

»Han er stærk og erfaren nok til at klare den slags kritik. Det er ikke første gang, at han bliver kritiseret. Så det går ham ikke på,« lyder vurderingen fra Dolberg.

Han og resten af holdkammeraterne i Anderlecht har meget at glæde sig over for tiden, da man i øjeblikket er nummer to i den belgiske liga efter en række magre år.