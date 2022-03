Landsholdet mødte søndag og mandag ind i træningslejren i Marbella forud for de to testkampe mod Holland og Serbien, men ud over en coronaramt Christian Eriksen glimrede flere spillere ved deres fravær.

Andreas Cornelius, Jacob Bruun Larsen og Alexander Bah var sammen med fodbolddirektør Peter Møller og målmandstræner Kim Christensen alle med et fly, der var forsinket, og den mellemlanding gjorde, at det hele endte i noget af et flykaos, så turen til Spanien blev helt anderledes.

Det fortæller chef for herrelandsholdet Christian Nørkjær.

»Der var et fly fra København til Zürich, der var forsinket, så de nåede ikke flyet i Zürich og endte så med at få en meget lang dag. De fløj så over Paris for at komme herned, så fremfor at de skulle have været her ved 16-17-tiden, blev den over midnat,« Christian Nørkjær og tilføjer:

Peter Møller var også længe undervejs mandag. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Peter Møller var også længe undervejs mandag. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er jo selvfølgelig helt vildt irriterende, men det er en af de ting, man ikke rigtigt kan gardere sig imod, når man gør, som vi gør her. Og vi prøver at spare tid, ved at vi kommer fra forskellige steder. Vi har derfor tre spillere, som fik en længere dag. De havde mulighed for lige at få et par dage derhjemme og fløj derfor fra København,« forklarer han.

Den bøvlede tur til Marbella betød, at de trætte spillere fik en særbehandling tirsdag.

»Det er jo selvfølgelig en længere rejsedag. Det var ikke planen, så der bliver lige tjekket lidt mere op på dem i dag. Så de får måske lidt ekstra behandling og så videre. Det er selvfølgelig noget lort, men det er hverken første eller sidste gang, at det sker af den ene eller anden årsag,« siger Nørkjær og fortæller, at den irriterende forsinkelse blev taget i stiv arm af de fem landsholdsfolk.

»De tog det superfint. De er selvfølgelig trætte. De har vel endt med at være undervejs i en 16-18 timer. Noget i den stil. Men de har siddet nogenlunde ordentligt i de forskellige lufthavne. Men det siger sig selv, at man bliver jo sindssyg. Så vi nurser dem lidt ekstra i dag (tirsdag, red.),« lyder det fra landsholdschefen, der melder om fuldtalligt dansk landshold. Næsten.

Christian Nørkjær, chef for herrelandsholdet. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Christian Nørkjær, chef for herrelandsholdet. Foto: Niels Christian Vilmann

»Nu mangler vi kun Christian.«

Han, Christian Eriksen, forventes at støde til lejren onsdag aften. Hvis ellers den coronaramte stjerne slipper for flyforsinkelser og andre uforudsete hændelser.

DBU ventes samtidig snart at melde ud, om Chelsea-stjernen Andreas Christensen bliver siet fra grundet en skade.