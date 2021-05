Åge Hareide har allerede vundet en masse hjerter på det danske landshold, og det er bestemt ikke blevet værre af, at han i en video som ny EM-kommentator for B.T. tager det norske flag ned i haven og erstatter det med det danske.

»Det er jeg da utroligt glad for,« lyder det fra Danmarks anfører, Simon Kjær, mens Robert Skov første indskydelse af flagudskiftningen er:

»Det er vildt dejligt at se, at han bakker op om landsholdet,« lyder det fra manden med det giftige venstreben.

Åge Hareide var som bekendt landstræner under EM-kvalifikationen og skulle have ført holdet ved slutrunden som sin sidste opgave før kontraktudløb, men da coronapandemien udskød det hele med et år, er det i stedet Kasper Hjulmand, der står med ansvaret.

Når den tidligere danske landstræner nu ikke kan være med, vækker det glæde, at han trods alt er tæt på slutrunden med sin nye rolle på B.T.

»Vi har alle ønsket og håbet, at Åge ville være en del af det her. Det sagde Kasper også, da han udtog truppen. Vi har ikke kun en, men to landstrænere bag os. Vi ønsker at gøre det bedst muligt til denne slutrunde, og Åge har også en kæmpe plads på det her hold med kvalifikationen, så det er glædeligt, at han følger med og kommer helt tæt på,« lyder det fra Simon Kjær, der fortsætter:

»Jeg vil kun Åge det bedste og ønsker ham kun det bedste. Det er fedt, at han følger med, men jeg vil også sige, at jeg ville være skuffet, hvis han ikke gjorde. Jeg er sikker på, at Åge ønsker det bedste for os.«

Robert Skov fortæller, at Åge Hareide altid vil have sin egen plads i erindringen.

»Han var træneren, der gav mig debut på landsholdet, så det var selvfølgelig en af de største dage i min karriere, så det vil jeg altid huske på. Åge vil altid have en stor plads hos mig, og når jeg en dag kigger tilbage på min karriere, vil jeg tænke på, at det var ham, der tog mig med på landsholdet. Åge er en speciel person, ikke bare for mig, men rigtig mange på det her hold, og han har gjort rigtig meget godt for dansk fodbold og herrelandsholdet.«

