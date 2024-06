Træninger torsdag og fredag afgør, om Victor Nelsson og Simon Kjær forbliver en del af EM-truppen.

Flere spillere på det danske fodboldlandshold kigger ind i et spændende døgn, hvor deres EM-skæbne afgøres.

Senest fredag ved midnat skal Kasper Hjulmand indsende sin endelige EM-trup med 26 spillere, men aktuelt befinder 27 EM-bejlere sig på landsholdets hotel i Helsingør.

Mathias "Zanka" Jørgensen er den 27. spiller og den med mest på spil. Uanset hvor godt han træner torsdag og fredag, er det ikke op til ham selv at afgøre, om han skal med i flyet til Tyskland.

Det er en speciel situation at være i, medgiver assistenttræner Morten Wieghorst med lidt over et døgn til deadline.

- Det er selvfølgelig specielt, at en af de andre skal falde fra, for at "Zanka" kan komme med til EM. Det er en ekstrakoncentreret model af det, man oplever som professionel fodboldspiller, hvor den enes død er den andens brød, uanset om det handler om skader eller formdyk.

- Jeg kan godt forstå, at det er en hård situation at være i, når vi står foran en deadline før EM, siger Morten Wieghorst.

"Zanka" kan ikke andet end at afvente skadessituationen hos truppens andre midtstoppere. Og her har han flere knager at hænge sit EM-håb på.

Victor Nelsson er den forsvarsspiller, der er mest på vippen. Galatasaray-stopperen er ikke skadet, men han døjer så meget med smerter i foden, at det kan bringe EM i fare. Onsdag var han end ikke på bænken i testkampen mod Sverige.

Det var landsholdsanfører Simon Kjær, men det var aldrig hensigten, at han skulle på banen. Efter en skadespause nåede Kjær blot at få tre minutters spilletid for AC Milan inden EM.

Landsholdets stab har prioriteret, at Kjær træner hårdt i denne uge i stedet for at spille mod Sverige. Til gengæld ventes Kjær at få tiltrængte kampminutter lørdag mod Norge, hvis han altså ikke bliver sorteret fra inden.

- Simon Kjær og Victor Nelsson er i en opbygningsfase, og de skal have et rigtig godt træningspas i dag (torsdag, red.). Deadline er fredag ved midnat, og vi mødes selvfølgelig ikke ti minutter inden og beslutter os.

- Der er to træninger inden deadline, og vi kan ikke gøre meget mere end at afvente dem, før vi beslutter os, siger Morten Wieghorst.

Der er to andre brikker i forsvarspuslespillet, om end det ikke synes sandsynligt, at Joachim Andersen eller Andreas Christensen sorteres fra.

Andersen blev med kort varsel udskiftet i pausen af onsdagens testkamp mod Sverige til fordel for "Zanka". Der opstod den mindste antydning af noget, der kunne udvikle sig til en skade, og derfor løb Hjulmand ingen risiko.

Andreas Christensen har trods smerter i akillessenen spillet kampe for Barcelona gennem hele foråret - bare ikke hele kampe. Han er på skånekost inden starten på EM i håbet om, at det gør ham klar til at kunne spillere flere minutter ved slutrunden.

Også de øvrige landsholdsspillere har noget på spil torsdag og fredag. De skal gå igennem træningerne uden at få skader, for Kasper Hjulmand har allerede proklameret, at han har en liste med EM-reserver i baghånden, hvis der opstår problemer.

Efter fredagens deadline kan en helt særlig situation gøre det muligt for Hjulmand at foretage en udskiftning inden Danmarks EM-premiere mod Slovenien 16. juni.

Pådrager en spiller sig en så alvorlig skade, at Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) lægefaglige stab vurderer, at spilleren vil være ude af hele EM-perioden, kan spilleren blive skiftet ud. Når et hold først har været i aktion ved slutrunden, kan den dispensation ikke længere gives.

