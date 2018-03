Det er egentlig bare en sejrssang. Den handler om, at man har vundet en kamp - og nå ja, om 'store patter'. Men de seneste måneder, siden Danmarks sejr over Irland i VM-playoffen, har sejrssangen også skabt en del debat.

Organisationen Everyday Sexism Project Denmark startede debatten om de 'store patter', og fodboldens Etiske Råd tog den videre. Men torsdag aften var sangen der så igen, da det danske landshold slog Panama 1-0 i en testkamp og lagde en video ud med sejrssangen.

Den helt korte reaktion fra landsholdsprofilen Thomas Delaney er ret klar.

»Folk skal slappe lidt af,« siger midtbanekrigeren til BT.

Det er ikke mange omklædningsrum med fodboldspillere, der ikke har hørt de nu famøse ord. Men Per Larsen fra fodboldens Etiske Råd blev alligevel overrasket over, at videoen blev lagt ud, og han kalder det et koks fra DBU's side. Per Larsen og Det Etiske Råd ville gerne have herrelandsholdet til at tage en diskussion om brugen af 'store patter', men det er altså ikke noget, der har fyldt meget i landsholdslejren.

Hvem var det, der vandt i dag?! #FORDANMARK Et opslag delt af Herrelandsholdet (@landsholdet) den 22. Mar, 2018 kl. 2.04 PDT

»Jeg har gjort det, siden jeg var en skid høj. Jeg kan ikke se problemet i det, og vi kommer til at fortsætte med at gøre det. Det er ikke nogen reaktion på noget, for vi har altid gjort det. Det kan godt være, det bliver blæst op, men der er ikke så meget at sige om det. Vi har gjort det altid, og nu er der nogen, der aldrig har set en fodboldkamp, som har fundet ud af det. Så bliver der snakket lidt om det,« siger Thomas Delaney.

Er I blevet bedt om at tage stilling til det?

»Næ. Jeg tror, at der er rimelig klarhed omkring holdet. Det er, hvad det er, og der er ikke noget i det. Så er den egentlig ikke længere.«

DBU lagde sejrssangen ud på både Facebook og Instagram, og specielt på Instagram var reaktionerne mere end positive. Flere brugere bed mærke i, at der blev råbt 'store patter', og det reagerede de meget positivt på efter den store debat i medierne om brugen eller afskaffelsen af 'store patter' som det sidste ord i den sejrssang, der for god ordens skyld i sin helhed lyder: 'Hvem var det, der vandt i dag, det var dem fra Danmark af. Hey! Hey! Hey! STORE PATTER!'

Og for Thomas Delaney har det aldrig rigtig været et tema, om den sidste del skulle med eller ej. Det er bare en naturlig del af sangen.

»Jeg kan ikke se, at det generer nogen. Vi træder ikke på nogen personligt. Vi råber en del af en menneskekrop,« siger Thomas Delaney.

Så måske skal folk til at vænne sig til at høre om 'store patter'? Det betyder da i det mindste, at Danmark har vundet en landskamp.