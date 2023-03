Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Under VM-slutrunden i Qatar blev han heftigt kritiseret for at have Ruslands flag på sine fodboldstøvler.

Nu vækker Camerouns landsholdsspiller Gaël Ondoua opsigt igen med en stikpille til sin nuværende klub, Hannover.

I en klumme i det russiske medie Sports.ru langer Ondoua, der også har russisk pas, kraftigt ud efter klubben. Det skriver Bild.

Og netop det russiske pas spiller en helt central rolle i sagen.

Fodboldstøvlerne, der vakte opsigt under VM. Foto: CARL RECINE Vis mere Fodboldstøvlerne, der vakte opsigt under VM. Foto: CARL RECINE

Ifølge Ondoua er det nemlig, fordi han har russisk pas, at han er blevet sendt helt ud i kulden af Hannover.

»Årsagen er klar og tydelig. Alle så, hvad der skete efter VM. Jeg er registreret som en borger fra Rusland, og jeg mener, at alle altid har lov til at have sin egen mening og sandhed.«

»Nu betaler jeg prisen for det,« skriver han i klummen.

I sidste sæson spillede Ondoua fuld tid i langt de fleste kampe, men i denne sæson er han helt ude af truppen.

Ondoua har ikke spillet en gældende kamp for Hannover siden starten af august.

I klummen skriver Ondoua også, at han holder humøret oppe ved at se 'muntre og glade film, oftest komedier fra Sovjet-tiden'.

På trods af stikpillen fastslår Ondoua, at han fortsat elsker Hannover og er klar til at træde ind på holdet igen, hvornår det skal være.

Under VM blev det kaldt en 'politisk provokation', at Ondoua havde det russiske flag på sine støvler.