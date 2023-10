Vred, indebrændt og med noget på hjerte.

Landsholdsspilleren Victor Nelsson, der over de seneste år har været en kæmpe profil for de tyrkiske mestre Galatasaray, er røget ud i bænkens kulde hos den storsatsende tyrkiske klub, og det er noget, der gør påvirker spilleren dybt.

Det var der ingen tvivl om, da den nybagte far onsdag satte sig i sofaarrangementet i landsholdslejren og fortalte åbent, ærligt og i meget klare vendinger om, hvad han synes om sin nuværende situation i Tyrkiet, hvor han blandt andet afslørede, at han har afvist en forlængelse med klubben.

»Jeg har haft et lidt ujævnt forløb efter sidste landskampsperiode, hvor jeg var på hospitalet med fødslen. Så kom jeg tilbage, og så skulle jeg ikke spille.«

»Særligt kampen mod Manchester United... Der blev jeg sgu sur og skuffet over ikke at spille, og så har jeg siddet på bænken i tre kampe siden,« indleder Nelsson og fortsætter sin glasklare holdning til situationen i Galatasaray:

»Jeg synes egentlig også, det er dybt besynderligt. I (journalister, red.) ser udefra, jeg står inde i det - og jeg er måske den, der er mest vred og indebrændt.«

»Specielt den der United-kamp (i Champions League, red.), kunne jeg godt have tænkt mig at starte inde i. Det gjorde jeg ikke. Så det har været et underligt forløb med det ene, andet og det tredje,«

Men hvorfor er Nelsson så røget ud?

Den danske stopper har talt med cheftræner Okan Buruk, men at dømme udfra Nelssons svar på spørgsmålet, så er det næppe en samtale, der har givet meget mening for danskeren.

»... Det... Ja, jeg har snakket med ham. Jeg holder det mellem mig og ham, tror jeg,« siger han med et skævt smil.

En anden forklaring kunne være, at Nelsson for nylig har afvist Galatasarays tilbud om en forlængelse af aftalen, der har tre år tilbage.

»Der har været snak om, at vi skulle forlænge. Det er ikke sat på pause, men jeg har meddelt dem, at jeg ikke vil forlænge min aftale. Vi var semi-enige, men efter sidste landskampsperiode meddelte jeg dem, at jeg ikke ville skrive under.«

»Jeg har tre år tilbage af min aftale, og jeg kunne ikke lige se mig selv forlænge med et ekstra år,« siger Nelsson og svarer på spørgsmålet, om det er årsagen til den nye situation:

»Pas. Det skal du ikke spørge mig om, det er til træneren eller dem, der er højere oppe,« siger Nelsson.

Den danske profil har flere gange været tæt på et skifte, hvor Galatasaray ifølge Nelsson har sat en stopper for skiftet, men endnu har han siddet på bænken i for kort tid til, at han lige nu overvejer fremtiden.

Men fortsætter han med at se fodbold fra bænken, så skal der ske noget.

»Hvis jeg ikke spiller, hvad fanden skal jeg så lave? Med al respekt. Jeg bor i Istanbul for at spille fodbold, og hvis jeg ikke gør det, så skal jeg finde et andet sted. Det er klart. Jeg kan ikke lide at sidde på bænken,« siger han.

Og tæt på har det altså været, særligt med spanske Sevilla, som Nelsson endda havde bookede flybilletter til denne sommer.

Men så slog Galatasaray i bakgear.

»Ja, det har været tæt på. Det er en offentlig hemmelighed, at der har været interesse og bud fra klubber, jeg rigtig gerne ville til. Blandt andet Sevilla.«

»Det blev ikke til noget, men der er flere ting i en transfer, der skal gå op. Men jo, man kan godt sige, at Galatasaray ikke har fundet pakken god nok. Det kan man være enig eller uenig i,« siger han og uddyber om denne sommers flirten med Sevilla:

»Det var ikke så tæt på, at jeg sad i flyveren, men den var bestilt, og der var en jordemoder med til min gravide kæreste på flyveturen. Men det blev ikke til noget.«

Situationen og overvejelserne til trods, så slår 24-årige Nelsson dog fast, at træneren har ansvaret for at sætte det hold på banen, som han tror mest på.

Og derfor er der ikke andet for end at forsøge at kæmpe sig tilbage på holdet hurtigst muligt.

»Nu er jeg i Galatasaray, og det er jeg glad for. Jeg er røget lidt på bænken, og så må jeg æde mig ind til startelleveren igen,« siger Nelsson, der opsummerer situationen nu, han er i landsholdslejren forud for kampe mod Kasakhstan og San Marino.

»Jeg er øv og lidt, jeg vil ikke sige berørt, men jeg HADER at sidde ude. Specielt den der United-kamp. Så jeg kommer til denne samling lidt vred og indebrændt, men på en god måde, for så kan jeg forhåbentligt få nogle minutter her.«

Nelsson kom til Galatasaray fra FC København i 2021 og har siden spillet