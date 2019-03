I Norge er de langt fra tilfreds med Marcus Berg.

Kampen mellem Norge og Sverige udviklede sig til et sandt drama, hvilket resultatet 3-3 er med til understøtte.

Men 35 minutter inde i kampen udspillede sig også et mindre drama mellem nordmændenes Ole Selnæs og svenske Marcus Berg.

Efter en nærkamp om bolden gav Marcus Berg nemlig Ole Selnæs en klar stempling på indersiden af venstre lår. Vel og mærke efter bolden var kommet på andre fødder. Ole Selnæs fortalte efter kampen, at han havde seks Adidas-mærker på låret og ikke var i tvivl om forseelsen.

Svensk jubel efter det store comeback. Foto: LISE ASERUD

»Der hersker ingen tvivl om, at han trådte på mig. Jeg har ikke set billederne, men jeg vil tro, at alle, som har set situationen, ser hvad der sker. Det står 100 pct. klart, at han trådte på mig med vilje. Det er jeg i hvert fald ikke i tvivl om,« lød det Ole Selnæs til TV2 Norge.

Ole Selnæs bakkes op af den norske ekspert Jesper Mathisen, som mener, at Marcus Berg skulle have været sendt i garderoben.

Bolden var nemlig 'kilometer væk', da foden ramte, og Jesper Mathisen tøver ikke med at kalde det en svinestreg.

Samme holdning deler den anden hovedperson, Marcus Berg, dog ikke.

Norge hentede et point til allersidst mod Sverige. Foto: Norsk Telegrambyra AS

»Hvis det havde været bevidst, ville han have haft mere ondt, tror jeg. Det var bestemt ikke med vilje. Der var mange dueller i løbet af kampen, og sådan noget sker. Jeg må undskylde, hvis det er sådan, han (Ole Selnæs, red.) har det med det, men det var ikke med vilje,« forklarede Marcus Berg sig.

Du kan se situationen i videoen øverst i artiklen og selv vurdere, hvorvidt Marcus Berg stemplede Ole Selnæs med vilje.

Resten af naboopgøret udviklede sig efterfølgende til noget af en vanvidskamp.

Norge førte 2-0, men svenskerne kom mirakuløst foran med 2-3 på et mål et minut inde i tillægstiden. Vanviddet stoppede dog ikke her. Hele syv minutter inde i tillægstiden lykkedes det for norske Ola Kamara at bringe balance i regnskabet til kampens resultat 3-3.