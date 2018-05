Thomas Delaney fortsætter næppe i Werder Bremen efter sommeren.

Der har længe været stor interesse for den 26-årige landsholdsspiller, der har imponeret stort, siden han for halvandet år siden skiftede FC København og Superligaen ud med Werder Bremen i Bundesligaen. Men nu er interesse blevet til et konkret bud, bekræftede den tyske klubs sportschef.

»Det er sådan, at en af de interesserede klubber har meldt ud, at den vil købe ham. Vi er i forhandlinger,« sagde Frank Baumann til Bild og åbnede altså for et skifte.

»Vi kan ikke udelukke, at Thomas forlader os.«

Thomas Delaney selv er lige nu i landsholdslejren, hvor Åge Hareide stadig har 27 mand samlet. Og her måtte han også selv svare på masser af spørgsmål om fremtiden. En fremtid, som, han godt selv ved, kan ligge et andet sted end i Werder Bremen.

»Det vigtigste for mig er, at det bliver en fin aftale for alle, og at Werder også kan se sig selv i øjnene, og jeg kan se mig selv i øjnene. Det er målet. Jeg ønsker ikke at gå på 'bad terms', men det, tror jeg også godt, kan lade sig gøre,« siger Thomas Delaney.

Rygterne har længe sendt Thomas Delaney mod Premier League, hvor der har været stor interesse. Allerede for halvandet år siden, da Delaney skiftede til Werder Bremen, var Everton interesserede. Og landsholdsspilleren har da også stadig øjnene rettet mod det engelske.

»Jeg har sagt før, at jeg godt kunne tænke mig at spille i Premier League, og det er stadig noget, jeg gerne vil. Det er helt sikkert min topprioritet,« siger Delaney og sætter nogle ord på, hvilke faktorer der spiller ind i overvejelserne om et klubskifte.

Danmarks fire VM-testkampe Danmark-Panama 1-0

22. marts, kl. 20.00

Brøndby Stadion Danmark-Chile 0-0

27. marts, kl. 20.00

Aalborg Stadion



Sverige-Danmark

2. juni, kl. 19.45

Stockholm



Danmark-Mexico

9. juni, kl. 20:00

Brøndby Stadion

»Jeg skal ikke væk fra Bremen for at tage et skridt ned sportsligt og et skridt op økonomisk. Det kommer ikke til at ske. Det skal være det rigtige skridt for mig, og det bliver jo også nødt til at være et økonomisk skridt op, hvis Werder skal være tilfreds med en pris. Det er den svære kunst at se, om alle parter kan blive enige,« siger han.

Thomas Delaney kostede for halvandet år siden 15 millioner, da FC København solgte til Werder Bremen. Nu lyder prisen så ifølge Bild på 110 millioner kroner, hvis klubber vil vriste Delaney fri.

»Det er vel i og for sig forskellen på Superligaen og Bundesligaen. Jeg ved ikke, hvor meget bedre jeg er nu end for halvandet år siden. Jeg ved ikke, om jeg er blevet 10 eller 15 gange bedre. Det er jo bare markedet. Jeg er det værd, som nogen vil betale for mig,« siger Delaney.

Om Thomas Delaney når at skifte inden VM eller ej, så er en ting i hvert fald sikker: Når først han sætter sig i flyet mod Moskva og videre til landsholdslejren i Anapa, så forsvinder han ikke igen for at skrive under på en ny kontrakt.

»Når jeg er taget til Rusland, kommer jeg ikke hjem, før jeg tager hjem med holdet derfra. Det har jeg egentlig ikke noget forhold til. Hvis der skal ske noget, skal Werder jo have det beløb, de forventer. Og sker det inden (VM), så sker det inden, og sker det ikke, så må jeg tage det med. Det er ikke, fordi jeg går og frygter at skulle blive skadet,« siger Thomas Delaney.