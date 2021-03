Vil du være gravid, eller vil du spille fodbold?

Det er det valg, landets bedste fodboldspillere står med, når lysten til at stifte familie melder sig.

Landsholdsspilleren Sanne Troelsgaard bryder nu et stort tabu i kvindefodbolden, hvor graviditet ikke er noget, man taler om eller tager højde for i spillernes kontrakter.

Det gør den 32-årige landsholdsspiller i TV 2s nye programserie, 'Det, vi ikke taler om'.

»Lige netop det her omkring graviditet, børn og kvinder er så stort et tabu, at man fortier det i stedet for at sætte fokus på det,« siger Sanne Troelsgaard, som har spillet 150 landskampe for Danmark og fortsat er en af profilerne.

(EPA/KAY INT VEEN) Foto: KAY INT VEEN Vis mere (EPA/KAY INT VEEN) Foto: KAY INT VEEN

Sanne Troelsgaard ønsker selv brændende at få børn, men hun har endnu ikke stiftet familie, fordi fodbold på eliteplan ikke har efterladt muligheden for at gøre begge ting.

Derfor ser man typisk, at dygtige spillere indstiller deres karriere tidligt, fordi de bliver gravide.

Indtil nu har Sanne Troelsgaard valgt fodbolden til.

Men hun mener ikke, at det burde være et 'enten eller 'spørgsmål, når man er fodboldspiller på eliteplan.

»Hvis det havde været et åbent spørgsmål, tror jeg, jeg havde sagt, at det godt kunne lade sig gøre, mens jeg spillede fodbold – at jeg egentlig gerne ville have stiftet familie og fået børn,« siger Sanne Troelsgaard.

Sanne Troelsgaard fortæller om et stort tabu i kvindefodbolden. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sanne Troelsgaard fortæller om et stort tabu i kvindefodbolden. Foto: Liselotte Sabroe

Hun forklarer, at frygten for, at hun ikke kan få børn, fordi det bliver biologisk for sent, præger hende.

Sanne Troelsgaard er i dag på kontrakt med den svenske klub FC Rosengård, men har tidligere spillet for Skovbakken, Brøndby og KoldingQ i den danske liga.