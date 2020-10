Landsholdsspiller Joakim Mæhle missede i allersidste øjeblik et skifte til Marseille fra sin belgiske klub Genk.

Alt var på plads, alt var underskrevet, det var bare et spørgsmål om tid.

Mæhle ventede utålmodigt i landsholdslejren i Herning mandag, mens de sidste minutter af transfervinduet tikkede ned. Og så kom opkaldet. Dét opkald, der væltede hele hans verden.

Det glipper i sidste øjeblik. Er du skuffet over din klub?

»Ja, helt sikkert. Jeg er utrolig skuffet over den måde, de håndterer det på. Der har været interesse mange andre gange, hvor de har meldt blankt nej fra starten af. Om det har været Southampton, Valencia og Atalanta. Det har jeg respekteret. Og de har ikke hørt noget fra mig, og jeg har aldrig brokket mig. At de så håndterer den her situation, som de har gjort, er jeg utrolig skuffet over.«

Mæhle fortæller, at Genk krævede flere penge i sidste øjeblik.

»Jeg skrev under på mine papirer mandag aften, og så får jeg et opkald fra min sportsdirektør ti minutter før lukketid, at der er ikke er en aftale alligevel, fordi de har forlangt nogle flere penge. Det er jeg utroligt skuffet over. Det kan man også mærke på Marseilles sportsdirektør Pablo Longoria, hvis I har læst det, han har sagt, hvor skuffet han var over det.«

Da du får det opkald fra sportsdirektøren (Dimitri de Conde, red.), at handlen er faldet igennem. Hvad gør du så?

Jeg sætter mig ned målløs. Jeg smider telefonen fra mig. Jeg har intet at sige. Jeg er bare knust og føler mig trådt på. Det var svært at sove. Jeg havde sagt til min familie, at det nok skulle gå, og at det bare var det sidste, der manglede. Og så glipper det i sidste øjeblik, fordi de vil have flere penge..«



»Jeg havde fået at vide i første omgang, at det var timingen, den var gal med. At de ikke kunne nå at få noget nyt ind. Men det har Marseille jo heller ikke. De solgte deres højre back til Bayern München og tænkte på hans personlige behov. De tænkte på, hvad det betød for ham som spiller og menneske. Dér gik Genk for meget op i business. Og det er ikke det, vi har lovet hinanden. Først og fremmest er jeg skuffet over det,« siger han og tilføjer:

»Da jeg var nede og skrive under med min familie og mine agenter for to somre siden, lovede de os, at hvis der skete noget ekstraordinært inden sommeren 2021, så snakkede vi om det. At de så har løjet mig og min familie lige op i hovedet, det er jeg utrolig skuffet over.«

Mæhle er også skuffet over, at klubben går imod sin egen DNA, hvor man køber spillere billigt, udvikler dem og sælger med profit. Især i en tid, hvor fodbolden er presset af corona-situationen.

For med salget til Marsielle var der ikke småpenge på spil.



»Det, I kan læse omkring 12-13 millioner euro (90-95 millioner danske kroner, red.), er rigtigt. Jeg kender ikke detaljerne, men jeg ved, Genk ville have en ekstra bonus med, som kom fra bestyrelsen i sidste øjeblik. Og det kan Marseille jo ikke være med på, når det kommer i sidste øjeblik. De mister fuldstændig deres tillid og min tillid, når de gør det på den måde uden at fortælle det til mig og mine agenter først.«



Mæhle håber på, at han snart kan komme væk fra klubben, men han vil gøre sit bedste, mens han venter.



»Jeg vil gøre mit ypperste for klubben, men jeg skal også væk på et tidspunkt i fremtiden,« siger Mæhle, der allerede tirsdag var i kontakt med klubbens danske træner Jess Thorup.

»Jeg skrev allerede en besked til Jess dagen efter, at han ikke skulle være i tvivl om min motivation for at spille for klubben. Da jeg skrev under med Genk, gav jeg mit ord på, at jeg ville gøre alt for klubben, for jeg elsker den og fansene. Jeg vil gøre alt for mine holdkammerater og trænerne. De skal ikke være i tvivl om min motivation. Men der er selvfølgelig personer i den klub, jeg ikke får det samme forhold til,« siger han.



Mæhle scorede i 4-0-sejren over Færøerne onsdag aften.