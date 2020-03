Fodboldspilleren Line Røddik Hansen fik en drøm opfyldt i 2016, da hun skrev under på en kontrakt med selveste FC Barcelona.

Men opholdet i Spanien blev ikke som håbet. Flere skader spolerede chancerne for et gennembrud, og skaderne var så slemme, at hun forsvandt ud i intetheden.

Det fortæller den 32-årige landsholdsspiller i et interview med Spillerforeningen:

»Det var ikke mig. Men det var blevet mig. Jeg var forsvundet væk i den der skade og intethed. For jeg kunne ikke være en fodboldspiller, og så var jeg der bare,« siger Line Røddik Hansen blandt andet.

.@LineRoddik udlevede drømmen som udlandsprofessionel i @FCBarcelona. Men en skade frarøvede hende - for en tid - identiteten, og pludselig fandt hun sig selv i det, hun beskriver som »intetheden«.



Lyt til #SpillertilSpillerhttps://t.co/UP20Sd9TxU#kvindeliga #kvindefodbold pic.twitter.com/4gknpy4gtP — Spillerforeningen (@Spillerforening) March 4, 2020

Den tidligere Barcelona-spiller siger, at træningerne i en periode var 'et helvede', fordi hendes skader var så alvorlige. Fodboldglæden var væk.

Og det var noget, der ramte landsholdsspilleren:

»Det generede mig meget, at jeg ikke kunne være den, jeg normalt er i min hverdag. Jeg havde svært ved bare at gå. Det gjorde ondt.«

Smertehelvedet var i en periode så slemt, at Line Røddik Hansen ikke kunne nyde fritiden med veninderne i Barcelona. Hun tog til træning, hvorefter hun lagde sig hjem i sin seng og så Netflix.

Den 32-årige fodboldspiller spillede i Barcelona fra 2016 til 2018. Herefter skiftede hun til Ajax, inden hun vendte hjem til Danmark, hvor hun nu spiller i FC Nordsjælland.

Hun tilføjer i interviewet, at hun hader ikke at kunne lave noget:

»Jeg kan godt lide at føle, at jeg udretter noget, eller at jeg gør noget.«

Line Røddik Hansen påpeger, at det er vigtigt at have noget at tage sig til ved siden af fodbolden. Det skal ikke nødvendigvis være et arbejde eller et studie. Det kan bare være en hobby.

Landsholdsspilleren synes, at hendes fokus var for meget på fodbolden. Derfor manglede der noget, når hun var skadet:

»Det var i hvert fald det, der gjorde, at jeg havde den hårde perioder, som jeg havde. For lige på det tidspunkt havde jeg ikke andet. Så når fodbolden ikke var der, så var der ikke noget.«

Line Røddik Hansen nåede blot at spille 23 kampe for Barcelona. Hun scorede et mål.

Hun fik landsholdsdebut i 2006, og hun har spillet 132 A-landskampe med 13 mål til følge.