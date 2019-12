Christian Nørgaard vil nok huske tilbage på 2019 som et mere end almindeligt godt år, hvis han får lov at smage på et glas champagne nytårsaften.

For ikke nok med at den tidligere Brøndby-spiller endelig fik skiftet tilværelsen ud som reserve i Fiorentina med fast spilletid i Brentford, så fik han også et ja på sit frieri - og nu kommer så den sidste store gave.

Den 25-årige midtbanespiller fortæller nemlig nu, at han og kæresten Josefine Barsøe Nielsen skal være forældre i det nye år.

»Den bedste gave, jeg kunne ønske mig,« skriver Christian Nørgaard på Instagram med en hånd på sin forlovedes mave.

The greatest gift I could ever ask for

Christian Nørgaard og Josefine Barsøe Nielsen har dannet par i flere år, og nu skal de altså både giftes og være forældre inden længe. Den besked har fået flere af parrets venner til at ønske tillykke.

Både Nicklas Bendtners kæreste, Philine Roepstorff, Andreas Christensens kæreste, Katrine Fogt Friis samt tidligere Nørgaard-holdkammerater som Emil Berggreen, Benedict Röcker og Ronnie Schwartz ønsker parret tillykke med den kommende familieforøgelse.

Som allerede nævnt kommer den private succes i kølvandet på et rigtig fint professionelt år for Christian Nørgaard. Han har været stort set fast mand siden skiftet til Brentford i sommer, og det har også kastet landsholdsudtagelser af sig for Nørgaard.

Dermed kan han og kæresten altså også nyde julen og nytåret sammen. Så meget som det nu kan lade sig gøre, når man også skal spille tre kampe i samme periode.