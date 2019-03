Han er en mere end almindeligt fornuftig fyr. Lukas Lerager er en fodboldspiller, der tænker over tingene, og han ved godt, hvad der er en god idé og en dårlig.

I januar måtte han så træffe en beslutning, som han normalt ikke ville have gjort. Han skiftede Bordeaux ud med Genoa - på en lejeaftale for et halvt år.

»Normalt er jeg ikke til lejeaftaler og vinterskifte, men jeg var nået til et punkt i Bordeaux, hvor der var kommet nye ejere ind, som kom med en ny strategi for, hvordan de ville gøre tingene i klubben. De ville gerne bringe unge spillere ind og have dem inde i to-tre år, inden de sælger dem videre. De syntes åbenbart ikke, at jeg var en del af den plan,« siger Lukas Lerager.

Landsholdsspilleren måtte altså bryde med et princip. Han måtte skifte i en vinterpause, og det var nødt til at blive på en lejeaftale - dog med købsoption for Genoa. Og den beslutning var nødvendig.

Kosovos Besar Halimi (8) og Danmarks Lukas Lerager (18) under venskabskampen mellem Kosovo og Danmark på Vokrri Stadium i Pristina i Kosovo, torsdag den 21. marts 2019.

For Lukas Lerager modtog et opkald, som var afgørende for, at han ikke længere skulle være en del af sin franske ejerklub.

»Jeg blev ringet op af deres nye agent, som står for alle spillerhandlerne nede i Bordeaux nu. Han gav en indikation på, at det ville være godt, hvis jeg fandt mig noget andet.«

»Om det handler om, at de ville åbne noget økonomi til at hente andre, ved jeg ikke. Eller om de bare føler, at de havde for mange til min plads. Det kunne være, de tænkte, at de kunne få nogle penge for mig, fordi jeg havde været inde omkring landsholdet. Det er også business for dem,« siger Lukas Lerager.

Han var ikke helt sikker på Genoa. Tilbuddet lå der, men han skulle stadig lige en tur til byen og se det hele an, før det så pludselig gav masser af mening at tage imod tilbuddet.

De har givet udtryk for, at de gerne vil indfri købsoptionen. Der er nogle ting i kontrakten, der gør, at det kan blive obligatorisk for dem at købe mig af Bordeaux Lukas Lerager

Lukas Lerager skrev under med den italienske Serie A-klub med Cesare Prandelli ved roret, og det var med et permanent sommerskifte for øje.

Og næste etape i Leragers store plan kan han også allerede skimte forude.

»Det var en speciel situation, og da jeg kom ned til Genoa, følte jeg, at det var det helt rigtige. Det var et skridt op i forhold til ligaen og en klub, der før i tiden har solgt rigtig mange spillere. Så det, håber jeg, kan ske igen,« siger Lerager og forklarer videresalgsplanen.

»Jeg skal selvfølgelig gøre det godt og være open-minded og spille fra start. Men de har også givet udtryk for, at det er planen. Jeg skal selvfølgelig lige købes først. De har givet udtryk for, at de gerne vil indfri købsoptionen. Der er nogle ting i kontrakten, der gør, at det kan blive obligatorisk for dem at købe mig af Bordeaux.«

Danmarks Lukas Lerager (18) og Kosovos Besar Halimi (8) under venskabskampen mellem Kosovo og Danmark på Vokrri Stadium i Pristina i Kosovo, torsdag den 21. marts 2019.

Lukas Lerager skiftede i sommeren 2017 fra Zulte-Waregem til Bordeaux på en fire år lang kontrakt. Det startede godt med masser af spilletid, men pludselig ændrede noget sig.

Lerager blev en del af et rotationsprincip, og til sidst blev det altså for frustrerende.

»Du kunne se på resultaterne, at de blev svingende, når vi skiftede så meget på holdet. Det bliver jeg påvirket af. Det, synes jeg, er irriterende. Men det er en del af gamet,« siger Lukas Lerager.

I Genoa er det startet godt for den 25-årige midtbanespiller. Han har spillet syv kampe og scoret et mål for klubben, der ligger nummer 12 i Serie A.