I slutningen af september blev den 24-årige landsholdsspiller Victor Nelsson far for første gang.

Han og kæresten Sofie Bach Christiansen blev forældre til en lille pige, og det har efterladt parret i en ren babylykke.

Det fortæller Victor Nelsson, da han onsdag møder pressen i landsholdslejren i Helsingør, langt væk fra Istanbul, hvor lille Ella og kæresten opholder sig.

»Det har været fantastisk. Både for mig, min kæreste og vores begges familier.«

»Det har været en kæmpe stor eufori-følelse og det er det stadigvæk. Det er fantastisk,« siger Victor Nelsson, der i den sidste tid altså har skullet balancere livet som professionel fodboldspiller og familiefar:

»Jeg er stadig meget ung i det, for min datter er 15-16 dage gammel, men det er forholdsvist nemt. Jeg tager til træning og kamp og giver den gas, og så kommer jeg hjem til min lille familie efter. Det er rigtig fint.«

Han og Sofie Bach Christiansen har boet i Istanbul siden sommeren 2021 - langt fra familie og venner.

Men nu skulle det alligevel være, at de to blev til tre.

»Vi havde ikke så mange overvejelser om det. Vi har været sammen i ni år nu, og det er ligesom hende og os (der skal være sammen, red.). Vi tænkte: 'Det gør vi sgu, vi springer ud i det'.«

»Så det fyldte ikke meget,« siger Nelsson, der dog tænker på, at datteren snart skal have et pas:

»Det fylder kun, at vi skal have et pas til hende, så hun kan flyve med til Danmark. Men det kommer.«

På hjemmefronten går det altså forrygende for den danske landsholdsspiller, men i klubben går det HELT anderledes.

For efter et fravær som følge af fødslen af Nelssons datter, er den danske stjerne overraskende røget på bænken.

Og den situation forstår han ikke meget af. Det fortalte han også om i glasklare vendinger fra sofaarrangementet i landsholdslejren - læs mere om det herunder.

