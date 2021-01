Den danske landsholdsspiller Thomas Delaney er blevet gift.

Det afslører han på sin Instagram-profil. Her står det klart, at han og kæresten Michelle Lindemann Jensen blev gift 27. december. Og så afslører han endda også, at parret venter sig en lille pige, der er sat til at komme til verden om en måned.

'27.12.20 er nok min største bedrift. Mr. and Mrs. Delaney. Kun en måned til vi møder vores lille pige.'

Delaneys kone kommer fra en Brøndby-familie. Broren er den tidligere Brøndby-spiller Mike Jensen, mens farmand er tidligere Brøndby-spiller og Brøndby-træner Henrik Jensen.

I Euroman har Thomas Delaney tidligere fortalt, hvordan det var at træde ind som FCK-mand i en svigerfamilie domineret af Brøndby-folk.

»Jeg mødte Michelle på Niels Brock, hvor vi gik i handelsskoleklasse sammen. Hendes familie er en af de store Brøndby-familier med både hendes far og bror. Det er lidt Romeo og Julie med en fod i hver lejr, men det har aldrig været et problem.«

»Havde jeg været fast mand for FCK og haft den samme rolle, som Mike havde i Brøndby, havde det nok været anderledes. Det hjalp nok også lidt, at vi altid slog Brøndby i den periode,« har han tidligere udtalt.

Thomas Delaney spiller til dagligt for tyske Dortmund og har været en del af det danske landshold siden 2013. Han fik sit store gennembrud i FC København.