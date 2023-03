Lyt til artiklen

Der er al grund til at smile for landsholdsspilleren Christian Nørgaard for tiden.

For mens han og Brentford leverer strålende resultater i Premier League, så er der altså også masser at glæde sig over i privaten for midtbanespilleren, der netop er fyldt 29 år.

Han og hustruen Josefine Barsøe venter sig nemlig endnu en dreng til sommer, og da B.T. tirsdag spurgte Nørgaard til den forestående familieforøgelse, slog den kommende far til to ud i et stort smil.

»Vi glæder os sindssygt meget. Det er kæmpe stort for os. Det er det største, når der sker sådan nogle ting,« siger Nørgaard.

Parrets førstefødte søn blev født i juni i 2020 under hektiske tider med coronarestriktioner - så nu håber Nørgaard på lidt færre benspænd, selv om det ikke altid er til at få en fodboldspillers program til at gå op med fødsler.

»Med min førstefødte søn var det lige i coronatiden, hvor jeg måtte flyve hjem, og min hustru blev sat i gang, så jeg kunne nå at være med, inden jeg skulle tilbage, og grænserne blev lukket.«

»Jeg forestiller mig, at det heldigvis bliver lidt mere uproblematisk nu, men hun er også sat til at føde midt i en træningslejr og sådan. Men det er en fodboldspillers bet, at man ikke altid kan være med i de her store momenter.«

Christian Nørgaard og familien bor til daglig i London, hvor Nørgaard for tiden har kontrakt til sommeren 2025.

Og han anerkender da, at familien på et tidspunkt får lov at trække ham hjem til Danmark.

»Det har en stor indflydelse på min fremtid, og på et eller andet tidspunkt kommer det også til at trække, at man gerne vil hjemad. Men lige nu er det en skam ikke at leve det helt ud, det man har gang i. Det får jeg heldigvis også stor opbakning til derhjemme.«

»Men det kan da godt være man skal vende hjem en dag, inden man er alt for rusten,« siger Nørgaard, der tirsdag gentager, at han kun ser sig tørne ud i Brøndby IF, hvis tingene på et tidspunkt passer sammen.