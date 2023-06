Yussuf Poulsen har fået testet sin tålmodighed de seneste tre år - men nu kan han langt om længe skimte gevinsten.

For efter planen skal han fejre kærligheden i næste måned med sin udkårne, Maria Duus.

»Vi skal holde bryllupsfest i næste måned. Vi er blevet gift. Men nu skal vi holde det corona-udskudte store bryllup,« fortalte han i landsholdslejren mandag eftermiddag.

»Jeg friede i 2019, og vi skulle have været gift i 2020. Nu er vi så i 2023 - og nu håber vi så ... (banker tre gange under bordet, red.) ... at der ikke sker noget denne gange, og at vi kommer til at blive gift i næste måned.«

Fodboldfondens velgørenhedsgalla på Tivoli Hotel her er det: Aftenens værter: Yussuf Poulsen og kæresten Maria Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Fodboldfondens velgørenhedsgalla på Tivoli Hotel her er det: Aftenens værter: Yussuf Poulsen og kæresten Maria Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Han blev spurgt, om han så kan se frem til en ekstra polterabend.

»Jeg nåede ikke engang at få holdt en. Vi skulle giftes i juli 2020, og corona lukkede alt ned i marts. Så jeg nåede ikke at få en polterabend. Den havde nok ligget i juni.«

»Så den har jeg stadig til gode.«

Så skal du nok ikke lave nogle planer i weekenden efter landsholdssamlingen...

»Nej. Lad lige være med at rende rundt med kameraer ude i byen der, haha.«