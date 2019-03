Det har vakt opsigt - og fået konsekvenser - at den danske landsholdsspiller Philip BiIling har offentliggjort en racistisk besked, han har modtaget på de sociale medier.

»Jeg har ikke selv gjort noget lignende. Men jeg forstår godt, at han har gjort det, hvis han har følt sig stødt,« siger Billings landsholdskollega Martin Braithwaite, som har en sort far.

'Forlad vores klub. Jeg vil aldrig se dig i vores trøje igen nogensinde, dit ubrugelige wannabe sorte æsel,' lyder beskeden, som Billing har modtaget, og som har betydet, at en 16-årig britisk dreng, som stod bag, er blevet arresteret.

Martin Braithwaite fortæller, at han også har oplevet at modtage racistiske beskeder.

Martin Braithwaite. Foto: GEOFF CADDICK Vis mere Martin Braithwaite. Foto: GEOFF CADDICK

»Selvfølgelig har jeg det. Det er desværre sådan, det er. Der vil altid være nogle idioter derude - racister eller ej - som føler, at det kan være sjovt at komme med sådan nogle kommentarer,« siger den 27-årige angriber.

Selvom Braithwaite, som til daglig spiller i spanske Leganes, ikke selv har offentliggjort nogen af de hadefulde beskeder, han har modtaget, så mener han, at der kan være en god pointe i at gøre det.

»Måske har han gjort det for at få vedkommende til at få en lærestreg, hvis hans familie og venner ser det, og som så kan sige til ham: ‘Hvad fanden har du gang i?’. Så måske hjælper det i sidste ende den person til at komme på bedre tanker,« siger Braithwaite.

Og det var netop årsagen til, at 22-årige Billing valgte at vise beskeden frem til offentligheden, forklarede han mandag til B.T.

Phillip Billing under et pressemøde mandag den 18. marts. Foto: Nils Meilvang Vis mere Phillip Billing under et pressemøde mandag den 18. marts. Foto: Nils Meilvang

»Jeg ved bare, han blev arresteret den næste dag. Det var slet ikke det, jeg ville. Jeg håbede bare, han ville lære af det. Det er jeg sikker på, han kommer til nu,« sagde Billing, som spiller for Premier League-bundklubben Huddersfield, og som står til at debutere på landsholdet i den kommende kamp mod Kosovo:

»Det er den første racistiske besked, jeg har fået. Man bliver nødt til at grine af det. Jeg lagde det op, fordi det var lidt over grænsen, og det skal man ikke gå og kalde andre.«

Martin Braithwaite vælger ligesom sin landsholdskollega ikke at lade racisme og had fra vrede fans fylde ret meget i hverdagen.

»Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi stadig lever i sådan en verden, hvor der er folk, der tænker sådan. Men jeg kan kun sige, at man skal blive ved med at være positiv og snakke om, at der ikke er forskel på mennesker - uanset hudfarve,« lyder budskabet fra landsholdsprofilen.