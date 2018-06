Efter Danmarks flotte 5-1 sejr over Ungarn fik landsholdskvinderne sig en overraskelse, da målmand Stina Lykke Petersen, meddelte sin afsked med landsholdet med øjeblikkelig virkning.

Dette fortæller målmanden til DR Sporten umiddelbart efter sejren.

»Kroppen siger fra, og det har den gjort i lang tid. Jeg har bare overhørt det, fordi mit hjerte banker for fodbold, og jeg elsker at være her,« siger Stina Lykke til DR Sporten umiddelbart efter kampen.

B.T har været i kontakt med Stina Lykkes klub, KoldingQ, og her bekræfter kommunikationschef Niels Sterndorff, at Stina Lykke stopper.

»Jeg forstår godt, hvis Stina er godt brugt efter at have præsteret på topniveau i så mange år. Hun har vundet mange ting og har trænet syv gange om ugen,« siger Niels Sterndorff.

Niels Sterndorff håber dog, at hun vil blive i KoldingQ. Hvis ikke som spiller så gerne i en trænerrolle.

»Stina Lykke er en af de mest erfarne kræfter, vi har her i klubben, og hun er et forbillede for de mange spillere, vi har her,« siger Niels Stendorff.



OPDATERES...