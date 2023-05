Den østrigske landsholdskeeper Heinz Lindner kommer ikke i aktion mere denne sæson.

Han har nemlig fået konstateret testikelkræft.

'Som I kan forestille jer, ramte diagnosen mig hårdt. Jeg blev opereret for et par dage siden, og det gik rigtig godt,' skriver Heinz Lindner i et Instagram-opslag.

Målmanden, der til daglig spiller for FC Sion fortæller, at den ondartede tumor blev opdaget i tide, og at den heldigvis ikke havde nået at sprede sig.

'Jeg har besluttet at være åben og ærlig i forhold til min sygdom – også for at undgå spekulationer om min helbredstilstand,' skriver han og fortsætter:

'Jeg beder jer om at respektere, at jeg ikke vil komme med yderligere udtalelser. Jeg vil fokusere fuldt ud på at blive rask igen.'

32-årige Lindner har tidligere tørnet ud for både Austria Wien og FC Basel, men sidste år gik turen videre til FC Sion, hvor han indtil videre har spillet 29 kampe.

Her er han fast mand i startopstillingen, og det samme er han på det østrigske landshold, hvor han har spillet 36 kampe.

Nu venter der dog en periode på sidelinjen for Lindner, der håber på, at han er klar til næste sæson.