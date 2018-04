Den tidligere engelske fodboldstjerne Ray Wilkins er død som følge af et hjertestop.

Det skriver Daily Mail.

Ray Wilkins blev hastet til hospitalet sidste uge som følge af anfaldet, som han fik i sit hjem, hvor han også slog hovedet. På hospitalet blev han efterfølgende lagt i kunstig koma.



Desværre stod hans liv ikke til at redde, oplyser familien i en meddelelse der er sendt ud gennem St. George's Hospital:



'Det er med stor sorg, vi må meddele, at Raymond Wilkins er gået bort her til morgen'. Her sender de også en tak til hospitalets personale, der kæmpede for at redde Wilkins' liv. Samtidig sender de også en hilsen til de mange, der i ugens løb har skrevet til dem.

'Vi vil også gerne sige mange tak for de mange flotte beskeder, vi har modtaget fra Rays venner, kollegaer og fra offentligheden,' lyder det fra familien.

I sin karriere spillede Ray Wilkins for blandt andet Manchester United, Chelsea og AC Milan.

Sidstnævnte har også på Twitter sendt en sidste hilsen til den tidligere fodboldspiller:



'Farvel Ray, du vil blive savnet: i aften vil vi kæmpe, som du lærte os. Hvil i fred, Ray Wilkins,' skriver den italienske klub.

Goodbye Ray, you will be missed: tonight we're gonna fight like you taught us!

Ciao Ray, ci mancherai: questa sera lotteremo su ogni pallone come avresti fatto tu!

RIP, Ray Wilkins pic.twitter.com/YLokjuXkvD — AC Milan (@acmilan) 4. april 2018

Og flere har sendt en hilsen til den nu afdøde fodboldspiller på det sociale medie.

'Hvil i fred Ray Wilkins. Altid så ydmyg og rar at tale med hver gang jeg så han. Elsker virkelig den fyr. Jeg så ham live på Loftus Road mange gange for QPR. Hvilken fantastisk boldspiller, og alle unge der så ham spille lærte af ham,' skriver Rio Ferdinand blandt andet.

RIP Ray Wilkins

Always so humble & softly spoken whenever I saw him.

Genuine lovely guy.

Watched him live at Loftus road many times for QPR. What a great passer & teacher of the game for any young kids who watched him pic.twitter.com/4wprZwXiuC — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 4. april 2018

Flere af de engelske klubber, som Everton og Manchester City, har også sendt en hilsen afsted.

Ray Wilkins var også en del af det engelske landshold fra 1976 til 1986, og efter sin egen aktive karriere valgte han trænervejen.

Han nåede også at arbejde som ekspert, hvor han optrådte for Sky Sports News og talkSPORT. De sidste par år døjede han dog med et skrantende helbred, ligesom han for to år siden var i behandling for et alkoholproblem.

Ray Wilkins efterlader sig sin kone Jackie, børnene Jade og Ross samt seks børnebørn.