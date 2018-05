Den danske fodboldlegende Michael Laudrup har brug for en tiltrængt pause. Derfor stopper han som træner i Qatar-klubben Al Rayyan og går på trænerorlov på ubestemt tid. Det skriver TV 2 Sport.

»Jeg har lyst til at holde en pause. Jeg har trods alt beskæftiget mig med fodbold på højt plan, siden jeg var 17 år, så nu er det tidspunktet, hvor livet skal byde på noget andet - i en periode,« siger Michael Laudrup.

Frank Arnesen, der er tidligere dansk landsholdsspiller og sportsdirektør hos klubber som Chelsea og Tottenham, er ikke overrasket over nyheden. Han kalder det en fornuftig beslutning at tage en pause som træner i moderne fodbold.

»Jeg synes ikke, det er dårligt at gøre indimellem, fordi det er et hårdt job at være træner. Han er jo ikke så gammel. Nu kan han finde ud af, om der er noget andet, han hellere vil, eller om han vil tilbage til trænergerningen igen om et år eller to. Han har et godt navn, så det skulle ikke være et stort problem,« siger Frank Arnesen til BT.

Frank Arnesen vurderer, at Michael Laudrups eventyr i Qatar har gjort det sværere for ham at ende hos de største klubber i Europa. Foto: Niels Ahlmann Olesen Frank Arnesen vurderer, at Michael Laudrups eventyr i Qatar har gjort det sværere for ham at ende hos de største klubber i Europa. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Michael Laudrup, som blev kåret til Danmarks bedste fodboldspiller nogensinde, har i sin spillerkarriere spillet for nogle af de største klubber i verden som Real Madrid og Barcelona. Det samme kan man ikke sige om hans trænerkarirere, hvor det indtil videre er blevet til mindre klubber som Brøndby, Getafe og Swansea City.

»Det bliver ikke nemt at ende hos de helt store klubber nu, fordi han tog skridtet og tog til Mellemøsten. Og det er jo ikke der, at man henter en træner direkte til Barcelona. Hvis han skal til de store klubber, så skal han nok igen tage en mellemvej, som han gjorde, da han var i Swansea og gjorde det rigtig godt,« siger Frank Arnesen, der dog mener, at det ikke er rimeligt at sammenligne hans spillerkarriere med hans trænerkarriere.

Om Michael Laudrup definitivt stopper eller fortsætter trænerkarrieren, kan Frank Arnesen ikke sige noget om. Men det vil ikke overraske ham, hvis den danske fodboldlegende relativ hurtigt fandt lysten igen og fortsatte trænergerningen.

Michael Laudrup førte i 2013 Swansea City til det første store trofæ nogensinde, da klubben slog Bradford City med 5-0 i finalen og vandt Capital One Cup. Foto: NIGEL RODDIS Michael Laudrup førte i 2013 Swansea City til det første store trofæ nogensinde, da klubben slog Bradford City med 5-0 i finalen og vandt Capital One Cup. Foto: NIGEL RODDIS

»Jeg har set andre trænere, der har sagt, at de stopper. Så tager man alligevel en storklub igen bagefter. Det kommer altid an på, om det er noget, der er interessant. Man kan aldrig nogensinde spå om sådan noget i fodboldverden. Og slet ikke om Michael Laudrup, der er ung og har et godt navn. Så det vil ikke overraske mig, at der måske om et år eller før endda sker et eller andet.«

Michael Laudrup startede i 2000 trænerkarrieren som assistentræner for Morten Olsen på det danske landshold, før han vandt tre titler med Brøndby fra 2002 til 2006. Derudover har han stået i spidsen for klubber som Getafe, Spartak Moskva, Mallorca, Swansea og Lekhwiya samt Al Rayyan i Qatar.

»Han har haft en udmærket trænerkarriere. Han er en af de få, som har været udenlands og alligevel haft succes. Han har ikke haft de største klubber, men han har alligevel fået nogle gode resultater. Jeg håber, at han vil slutte af som dansk landstræner om nogle år, hvis Åge Hareide stopper, og de skal have en anden til roret.«