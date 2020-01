Landsholdslegenden Klaus Berggreen har det rigtig godt.

Det gælder både i privaten og i hans virksomhed.

Lige for tiden kan du se Klaus Berggreen i TV 2-programmet 'Kampklar', hvor man følger ham og andre tidligere landsholdsspillere i jagten på at komme i form på tre måneder, inden de skal spille en sidste landskamp.

Når han ikke har skullet spille fodbold og filme til programmet, har Berggreen passet sin virksomhed:

TV 2 holdt pressemøde på den nye programserie 'Kampklar' tirsdag den 7. januar 2019. Serien samler et hold af gamle landsholdsspillere og giver dem tre måneder til at blive kampklar. Øverst fra venstre: Bjørn Kristensen, massør Allan Poulsen, Michael Manniche, Rene Henriksen, Frank Pingel, Henrik Larsen, Lars Olsen og Ole Kjær. Nederst fra venstre: Thomas Rytter, Søren Colding, Martin Johansen, Klaus Berggreen og John 'Faxe' Jensen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere TV 2 holdt pressemøde på den nye programserie 'Kampklar' tirsdag den 7. januar 2019. Serien samler et hold af gamle landsholdsspillere og giver dem tre måneder til at blive kampklar. Øverst fra venstre: Bjørn Kristensen, massør Allan Poulsen, Michael Manniche, Rene Henriksen, Frank Pingel, Henrik Larsen, Lars Olsen og Ole Kjær. Nederst fra venstre: Thomas Rytter, Søren Colding, Martin Johansen, Klaus Berggreen og John 'Faxe' Jensen. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg er tøjmand. Jeg har et tøj- og skofirma, hvor jeg importerer italiensk sko og tøj, og det har jeg gjort i 25 år. Firmaet hedder 'Piro' efter mine gamle klubber Pisa og Roma.«

»Så det hygger jeg mig med. Jeg elsker Italien overalt på jorden, så det der med at være i kontakt med Italien, tale med Italien hver dag og være dernede fire-fem gange om året, det er en gave at få lov til,« fortæller Klaus Berggreen til B.T.

Men tøjbranchen er en branche med op- og nedture:

»Det går rigtig godt. Men der har været svære tider, og der har været rigtig gode tider. Lige for tiden går det rigtig godt igen,« siger landsholdslegenden.

61-årige Klaus Berggreen bor i Lyngby sammen med kæresten Lykke og hendes datter Sandra. Hans egne unger er ikke at finde i villaen i Lyngby længere:

»Privatlivet går godt. Jeg er virkelig privilegeret. Ungerne er flyttet fra reden, men det er en naturlig udvikling. Den ene er 26 år, og den anden er 23 år, så det var også på tide. Det er sådan set okay. Jeg har glæden af at se min ene søn næsten hver dag, da han arbejder i samme lokaler, som jeg gør. Så jeg kan ikke klage. Jeg har det rigtigt godt,« slutter Berggreen.

Klaus Berggreen spillede 48 landskampe i perioden 1978-1988.

Ud over Berggreen kan man i programmet 'Kampklar', der bliver vist på TV 2 hver tirsdag klokken 20, se Henrik 'Store' Larsen, John 'Faxe' Jensen, Rene Henriksen og mange andre.