Hver dag siden 2018 har den tidligere landsholdsanfører Rene Henriksen kæmpet en kamp.

Det var det år, at den nu 53-årige Henriksen blev uhelbredeligt syg af knoglemarvskræft. Siden har han været igennem kemoterapi, og nu er han startet på immunterapi, fortæller han i et interview med Radio4.

Og heldigvis går det »rigtig fint«, som han selv beskriver det.

»Jeg er vanvittigt taknemmelig over de fremskridt, der bliver gjort,« siger Rene Henriksen om status på sygdommen.

Rene Henriksen under en VM-kamp i 2002. Foto: GREG WOOD Vis mere Rene Henriksen under en VM-kamp i 2002. Foto: GREG WOOD

Han forklarer, at han hver uge får et stik i maven med et medikament. Og det er alt, han mærker til sygdommen for tiden, fortæller han.

»Men der er en udløbsdato for alt det medicin, jeg får. Lige pludselig kommer jeg ind og får et stik i maven, og så sker der ingenting. Så starter sygdommen igen. Det er jo en af de grimme ting ved sygdommen. Så jeg skal håbe på, der kommer nyt løbende, og det gør der heldigvis,« forklarer den tidligere landsholdsanfører.

B.T. talte også med Rene Henriksen tilbage i 2020.

Her fortalte han også, at tingene gik som det skulle. Og samtidig forklarede han, hvordan han lige fra starten havde lavet en aftale med sig selv oven på kræftnyheden:

»Jeg lavede ret hurtigt en aftale med mig selv om, at sygdommen ikke skulle bestemme, hvordan jeg skulle leve mit liv. En gang imellem stikker den sit grimme hoved frem, men ellers er det mig, der bestemmer, hvad der skal ske,« sagde han.

Rene Henriksen indstillede sin professionelle karriere tilbage i 2006.

To år forinden takkede han af med landsholdet ved EM i 2004.

Han spillede 65 landskampe, hvoraf han var anfører i 25 af disse. Tiden som landsholdsanfører er også noget af det, han sætter ord på i Radio4-interviewet, hvilket du kan høre herunder.