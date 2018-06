William Kvist har ikke opgivet at spille flere VM-kampe, og det er ikke helt umuligt, siger landsholdslægen.

Anapa. Trods to brækkede ribben og en punkteret lunge har landsholdsspilleren William Kvist et håb om, at han kan vende tilbage ved VM i Rusland.

Landsholdslæge Thøger Krogh vil ikke helt afvise muligheden, selv om Kvist søndag blev meldt færdig ved VM.

Krogh fortæller, at den punkterede lunge hurtigt vil rette sig ud, og så er det et spørgsmål om tid, hvor lang tid de to ribbensbrud volder Kvist smerter.

Spørgsmål: Kan han spille med en skinne?

- Det kommer an på, hvordan forløbet bliver. Man kan godt lave noget polstring, der kan tage mod et slag. Men man skal stadigvæk have knoglen til at kunne holde, hvis han triller rundt, siger Thøger Krogh.

Spørgsmål: Kan Kvist være aktuel senere i turneringen?

- Det vil være spekulationer. Det må vi se på. Det er lang tid til en eventuel VM-finale.

Spørgsmål: Du ser det først som en mulighed, at han kan blive klar til en eventuel finale?

- Man skal aldrig sige aldrig. Men det er spekulationer, og nu må vi se, hvordan de næste dage kommer til at gå. Så er det lettere at sige, hvornår han er smertefri, siger landsholdslægen.

William Kvist oplyser på Facebook, at han rejser hjem til Danmark mandag for at blive undersøgt nærmere.

- VM er jo langt, og hvis vi kommer langt, så skal den lille bitte sandsynlighed for, at jeg skulle kunne spille en rolle, i hvert fald undersøges til bunds. Men det finder vi nok snart ud af, fortæller Kvist på sin Facebook-side.

Danmark indledte VM med en 1-0-sejr over Peru. På torsdag skal landsholdet møde Australien, inden Frankrig venter i den sidste gruppekamp. De to bedste hold fra gruppen går videre til ottendedelsfinalerne.

/ritzau/