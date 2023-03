Lyt til artiklen

Danmark har fået sig en ny landsholdsdarling - og han forstår også at charmere sig frem udenfor banen.

For mens Rasmus Højlund tog pusten fra hele fodbolddanmark med et utroligt hattrick mod Finland, ja, så sendte han undervejs en helt særlig besked til to personer, der næppe har kunnet holde smilet tilbage torsdag aften.

I sin jubelscene formede han nemlig et 'L' med fingrene - og det gik ud til kæresten og en lille dansk dreng, som Højlund havde givet et løfte forinden.

»Det var til min kæreste og til en lille dreng, jeg lovede at lave et 'L' til, da vi lavede noget med TrygFonden. Så det var til ham og til min kæreste Laura,« sagde den 20-årige man of the match, der da også fik sig en snak med både familie og kæreste efter 90 minutter, som han aldrig nogensinde vil glemme.

»Min kæreste var på lægterne, og jeg var lige ude at sige hej til min familie, hende og hendes veninder. Det var vildt hyggeligt, de var også vildt glade og stolte. Det var et dejligt øjeblik.«

»De tog det med et stort smil, og så fik jeg også et par kys af min kæreste. Det var dejligt.«

Og dejlig, det var kampen i Parken mod Finland altså også for Højlund.

Der gik 21 minutter, før han sendte Parken i ekstase med sit 1-0-mål, inden han i slutfasen af kampen scorede til 2- og 3-1 mod Finland - og da hattricket blev en realitet, gik det i sort for den danske angriber.

»Der gik ikke så meget rundt i hovedet på mig. Det kørte bare rundt for mig. Det var surrealistisk, så jeg er glad og stolt. Men hvis man tror på egne evner, så kan alt ske,« siger Højlund og tilføjer om aftenen i Parken:

»Det var en vildt fed oplevelse, og jeg sugede det bare til mig. Jeg har drømt om det, siden jeg var lille, så derfor smilede jeg også så meget under nationalsangen.«

Med tre kasser i sin startdebut på det danske landshold, skulle man tro, at træerne hurtigt kan vokse ind i himlen for en 20-årig knægt.

Men spørger man Rasmus Højlund, så handler det bare om at se fremad mod næste mål.

»Jeg kigger allerede fremad fra i morgen. Jeg tager selvtilliden og den gode følelse med, men så må vi se, om jeg spiller på søndag eller noget andet.«

»Det kan godt være, jeg ikke spiller, for det kommer an på, hvordan man sætter holdet sammen. Det er op til træneren, men jeg er klar,« slår den brandvarme Serie A-angriber fast.

Og næste kamp er søndag mod Kasakhstan i Astana - den kan du følge her på bt.dk.