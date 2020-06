Onsdag skal Uefa fastlægge landsholdets efterårskalender og afgøre skæbnen for europæiske fodboldturneringer.

Onsdag klokken 12 mødes eksekutivkomitéen i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for at diskutere, blandt andet hvordan landsholdskalenderen skal strikkes sammen efter coronakrisen.

Uefa er udfordret af, at pandemien satte et brat stop for al europæisk topfodbold. Som følge af det er flere europæiske topligaer tvunget til at starte næste sæson senere end normalt.

For eksempel starter den spanske La Liga først 12. september, og Serie A i Italien starter tidligst 11. september.

Sædvanligvis er der tre landsholdsterminer i efteråret - en i september, en i oktober og en i november. Spørgsmålet er dog, om Nations League-programmet kan afvikles som planlagt, da den senere sæsonstart i mange ligaer vil føre til et komprimeret kampprogram.

Det vil være en hjælpende hånd til de nationale ligaer, hvis Uefa vælger at revidere Nations League-programmet og eventuelt fjerne en af landsholdssamlingerne for Kasper Hjulmand og co.

EM, som ellers lige nu skulle have været i fuld gang, er blevet rykket til sommeren 2021, og Uefa skal også beslutte, hvor og hvornår kampene skal spilles.

Åbningskampen spilles stadig i Rom og finalen i London, men det er ikke sikkert, at resten af 2020-planen direkte kan overføres til 2021.

At turneringen holdes i 12 forskellige lande var allerede en stor udfordring, og coronapandemien har ikke gjort opgaven mindre vanskelig.

- Som udgangspunkt vil vi gøre det i 12 byer. Hvis vi ikke kan det, så er vi klar til at gøre det i ti, ni eller otte, siger Uefas præsident, Aleksander Ceferin, til beIN Sports ifølge AFP.

Afslutningen af denne sæsons Champions League og Europa League er også på programmet på onsdagens Uefa-møde, hvor DBU-formand Jesper Møller deltager.

Turneringerne gik i stå 11. og 12. marts. FC København er fortsat med i Europa League, hvor klubben nåede at spille en ottendedelsfinale ude mod Istanbul Basaksehir fra Tyrkiet.

Ifølge AFP vil Uefas ledelse godkende en plan, hvor først de sidste fire kampe i CL-ottendedelsfinalerne afvikles, hvorefter de tilbageværende otte hold i Europas bedste klubturnering dyster i et stævne i den portugisiske hovedstad, Lissabon.

Resten af turneringen skal dermed spilles som enkeltkampe på neutrale stadioner. Normalt afgøres playoffkampene i Champions League på et samlet resultat, efter at holdene har spillet to kampe indbyrdes.

Europa League er i spil til at blive afgjort på samme måde. Her kan finalestævnet ifølge tyske Bild blive spillet i Köln-området.

/ritzau/