Henrik Dalsgaard mener, at Danmark vil have mere at byde på til en EM-slutrunde end Irland og Schweiz.

Danmarks fodboldlandshold har åbnet EM-kvalifikationen med at spille 3-3 ude mod Schweiz og 1-1 hjemme mod Irland og har dermed mødt de to formodet stærkeste modstandere.

På trods af den forholdsvis beskedne pointhøst er der ingen tvivl om, at Danmarks er kvalifikationsgruppens bedste hold og bør tage en af gruppens to billetter til næste års EM-slutrunde.

Det siger landsholdsbacken Henrik Dalsgaard før mandagens møde med Georgien.

- De to første kampe har bekræftet, at det er helt op til os selv, om vi skal til EM. Hvis vi rammer vores niveau, så er vi på et højere niveau end Irland og Schweiz. Mod Irland skabte vi jo de chancer, vi skulle, og hvis vi havde været mere kyniske, så havde vi da også stået i en klart bedre situation, end vi er i nu.

- Vi er bedre end dem begge, men Schweiz er nok tættest på vores niveau, for det er virkelig også et godt fodboldhold, mens jeg mere føler, at vi skal slå Irland, siger Henrik Dalsgaard.

Ved næste års EM vil Danmark også have bedre mulighed for at drille de europæiske fodboldstormagter.

- Jeg mener, at vi vil have mere at byde på til en slutrunde end de to andre. Vi har været meget solide, og hvis vi lige får den sidste skarphed i kampene, så kan vi blive rigtig modbydelige at møde for alle hold.

- Det er kun skarpheden, der mangler, for vi skaber chancer, uanset hvem vi spiller mod, siger Dalsgaard.

Hvert hold i gruppen skal spille otte kampe. Irland topper gruppen med syv point for tre kampe, og derfor vil der med stor sandsynlighed være noget på spil helt frem til sidste spillerunde i november, hvor Danmark møder Irland i Dublin, siger Åge Hareide.

- Den kamp kan meget vel blive afgørende, for hvis vi ikke har afgjort det inden, skal vi have muligheden for at gøre det der, siger Åge Hareide.

Landstræneren er optimistisk, selv om Danmark har et lille pointefterslæb efter at have mødt på papiret hårdere modstand.

- Det hele kan udligne sig meget hurtigt i gruppen. Og så skal vi huske, at intet er afgjort efter bare to kampe, siger han.

Danmark er mandag klar favorit til at tage sejren, når Georgien gæster Parken. Der er kampstart 20.45.

