Forsvarsspilleren Joakim Mæhle skal fremover tørne ud for Serie A-klubben Atalanta.

Den danske landsholdsspiller Joakim Mæhle skifter fra belgiske Genk til den italienske klub Atalanta i Serie A.

Det oplyser Genk på sin hjemmeside.

Mæhle har tidligere været tæt på et skifte væk fra Genk, men det er altså først nu, at et skifte bliver en realitet.

Genk takker på sin hjemmeside for danskerens tid i klubben. Det er blevet til 130 optrædener for det belgiske mandskab.

De nærmere detaljer om skiftet fremgår ikke af Genks nyhed. Atalanta har tirsdag aften heller ikke bekræftet skiftet endnu.

Det norditalienske mandskab har imponeret over længere tid og er blevet nummer tre i den bedste italienske fodboldrække de seneste to sæsoner.

Holdet indtager i øjeblikket en syvendeplads i Serie A og har også kvalificeret sig til forårets knockoutkampe i Champions League. Her kan Mæhle og co. se frem til to opgør mod den spanske storklub Real Madrid.

Joakim Mæhle er noteret for seks landskampe for det danske landshold.

