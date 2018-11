Andreas Cornelius er en dyr herre. Rigtig dyr endda. Og han ved det godt.

Så mens han løber rundt i Bordeaux og kæmper for at få mere og mere spilletid, hænger der en stor pris over hovedet på ham. En pris, som han skal forsøge at vise sig værd, hvis lejeaftalen med Bordeaux skal gøres permanent til sommer.

»Jeg ser Bordeaux som en klub, der rigtig gerne ville have mig. Men der skete det, at jeg først fik lov at gå meget sent. Det var sent at lave en permanent aftale, men jeg tror, at klubberne er gået ind i det med det mindset, at det skal blive en permanent aftale. Der er en ret stor købsoption, men jeg tror, at tidspresset gjorde, at det var lettere at gøre det på den måde,« siger Andreas Cornelius

Andreas Cornelius’ agent, Per Steffensen, var kort inden transfervinduets lukning i sommer ude med en kras kritik af Atalanta. Han mente, at den italienske klub holdt den 25-årige angriber som gidsel ved ikke at lade ham skifte klub.

Nu er der kommet ny ejer af klubben, og man ved aldrig, hvordan det spiller ind. Andreas Cornelius

Helt på samme side er Cornelius ikke selv. Men han ville også gerne væk fra bænken i det italienske.

»Jeg har ikke følt det sådan. Det er hans ord, vil jeg sige. Men det handlede mere om at prøve at få mig solgt. De var jo ikke interesserede i at sælge mig, før de var ude af Europa. Det var først der, de kunne se, at de så havde lidt for mange gode spillere til kun at spille en kamp om ugen. Så lod de mig gå der. Med en stor fortjeneste kan det vise sig, så jeg har ikke taget den ud af bagdøren. Det har været en fin succes rent økonomisk for Atalanta, hvis det viser sig at blive permanent,« siger Andreas Cornelius.

Og permanent kan det sagtens vise sig at blive. Cornelius selv er i hvert fald glad for sin start, selvom det kun er blevet til et enkelt mål i 11 kampe indtil videre. Fire gange i startopstillingen, men det bliver snart til mere, mener den altid selvsikre angriber.

»Jeg tror bare, det er et spørgsmål om tid, før det ændrer sig helt. Men jeg er stort set startet inde i hver anden kamp. Og alle de andre kampe er jeg kommet ind i rimelig tidligt i anden halvleg. Jeg har fået masser af spilletid, og der er rigtig gode muligheder for at gøre det godt og score en masse mål,« siger Cornelius, der har en forklaring på, hvorfor han endnu ikke er stensikker starter i hver kamp.

Andreas Cornelius på banen for Bordeaux. Foto: NICOLAS TUCAT Vis mere Andreas Cornelius på banen for Bordeaux. Foto: NICOLAS TUCAT

»Jeg kom meget sent. Sæsonen var startet, og det var allersidst i transfervinduet. Der var allerede et hold, som havde spillet en masse kampe sammen. De havde gjort det fint, og der var allerede en angriber i forvejen. Så jeg skulle komme ind, og det tager noget tid. Det er helt normalt, medmindre den anden gør det helt forfærdeligt. Og det har han ikke gjort. Han er en fin spiller.«

Bordeaux har indtil videre Andreas Cornelius på en aftale sæsonen ud. Men der er som sagt planer om at gøre den aftale permanent. Den danske landsholdsangriber har i hvert fald sat sig for at slå rødder i det franske.

»Mit mindset er, at jeg slår mig ned der. Jeg lever ikke i en kuffert det næste år. Så må man tage det derfra, hvis det så ikke sker. Der er mange faktorer, der spiller ind. Det gør ingen forskel for mig, om det starter som en lejeaftale, eller det er permanent fra start. Men det er en halvstor købsoption, så nu må vi se. Nu er der kommet ny ejer af klubben, og man ved aldrig, hvordan det spiller ind,« siger Andreas Cornelius.

Den nye ejer kan se sin lejespiller an igen allerede lørdag. Her møder Bordeaux Dijon, og med en sejr kan Andreas Cornelius og co. for alvor flytte sig væk fra den bundkamp, som de længe var en del af.