Fra lort til lagkage.

Der findes 30-års fødselsdage, hvor dine venner binder dig til lygtepælen og nær kvæler dig i peber, inden de efterlader din lejlighed med en penisskulptur af olietønder.

Og så findes der Simon Kjærs 30-års.

Den danske landsholdsanfører skal finde ud af, om han fremover vil huske 26. marts for sin fødselsdag eller Danmarks comeback fra 0-3 til 3-3.

Moral og sammenhold. Det kan være, at I egentlig begynder at forstå nu, hvad det er, det her hold er lavet af. Simon Kjær

Føler du dig mere end et år ældre efter sådan en kamp?

»Hehe. Det kunne også have været en forfærdelig aften, men nu er den en glædelig aften. Og ligesom I står her med et smil på læben, kan I nok også godt forestille jer, hvilke smil der var på læberne dernede. Det er sjovt, hvordan følelser nogle gange kan ændre sig i løbet af så kort tid. Fodbold er sgu dejligt, og det er derfor, vi elsker spillet,« siger Simon Kjær.

Han og holdkammeraterne vendte et voldsomt truende nederlag til et point, og dermed blev starten på EM-kampagnen pludselig helt hæderlig.

Et point på udebane mod gruppens sværeste modstander er mere end okay.

Danmarks målmand Kasper Schmeichel (1) kan ikke redde bolden og schweiz scorer under EM kvalifikationskampen mellem Schweiz og Danmark på St. Jakobs Park i Basel i Schweiz, tirsdag den 26. marts 2019. Kampen ender 3-3.

Og mens pointet lunede, så var der noget helt andet, som gjorde anføreren rigtig varm indeni. Og han benyttede muligheden til at sende en stikpille af sted.

»Moral og sammenhold. Det kan være, at I endelig begynder at forstå nu, hvad det er, det her hold er lavet af. Vi kan sige det nok så mange gange, men nogle gange er det dejligt også at se det i aktion,« siger Simon Kjær og sætter ord på kampen.

»Det var en rutschebanetur. Fra vi har momentum i starten af kampen, til vi løber efter bolden i lang tid og bliver lidt småfrustrerede. Vi får justeret lidt i pausen og får egentlig meget godt styr på tingene. Alligevel scorer de to mål ud af tilfældigheder. Så er der lang vej hjem.«

Men hjem kom Simon Kjær. Og nu skal han så også hjem og holde en rigtig fødselsdag. Lidt forsinket, men med en god gave i bagagen.