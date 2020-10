Nye spillere på landsholdet er med til at øge konkurrencen, og det er et sundhedstegn, siger Simon Kjær.

Kasper Hjulmand har stået i spidsen for fodboldlandsholdet i tre kampe og en halv snes træninger, og Danmarks nye landstræner har sat en lovende retning for landsholdet.

Det mener landsholdsanfører Simon Kjær, som blandt andet påpeger, at Hjulmand har skærpet konkurrencen på holdet ved at bringe unge, lovende kræfter ind.

- Jeg tror, at vi går en fantastisk fremtid i møde. Der er så mange dygtige spillere på samtlige positioner. Så småt er der begyndt at komme en fantastisk konkurrence. Det er utroligt spændende med de nye, der er kommet ind, sammen med den gruppe der har været med et stykke tid.

- Det gør for mig, at jeg gerne vil holde ud så længe, jeg kan. For det er en fantastisk fed gruppe at være anfører for. Vi har en slutrunde lige om hjørnet, og vi har en, vi skal kvalificere os til. Det er en fantastisk fremtid, vi går i møde med en masse talenter og en masse kvaliteter, siger Simon Kjær.

Selv om det i princippet også kan ramme landsholdsanføreren, bifalder han den øgede konkurrence i truppen.

- De unge spillere giver et frisk pust. Der er ikke nogen, der får en landskamp gratis. Det er noget, man skal gøre sig fortjent til. Det gør, at man hele tiden skal holde sig skarp. Det er kun sundt, for der skal være en naturlig konkurrence på et landshold.

- Der bliver ved med at komme nye unge spillere ind, der kan presse på og vil vise, at de også kan være med i selskabet. Jeg er glad for, at jeg ikke er landstræner lige i øjeblikket. Når alle er klar, så er det ikke nemt at udtage truppen, siger Simon Kjær.

Kasper Hjulmand har i løbet af sine tre første kampe som dansk landstræner givet debut til syv spillere, og han skeler ikke til alder eller landsholdserfaring, når han sætter sit hold.

- Holdet er blevet lidt bredere. Det er en fornøjelse at have flere spillere, som byder sig til. Det kan godt gå galt, når man laver så mange udskiftninger, men det er en fornøjelse at se, hvordan de nye spillere har taget handsken op. Gode præstationer gør, at jeg som træner har nogle muligheder.

- Præstationerne er det altafgørende, når jeg skal sætte holdet. Der er ikke nogen hellige køer for mig. De bedste spiller, og det er min opgave at sende det bedste hold på banen.

- Det er fodboldens natur, at nogen kan blive utilfredse, og det er så op til mig at løse det. Men det fantastiske ved den her landsholdstrup er, at holdånden giver plads til de nye, siger landstræneren.

Christian Nørgaard (26 år), Joakim Mæhle (23), Andreas Skov Olsen (20), Mathias Jensen (24), Philip Billing (24), Kristian Pedersen (26) og Jonas Wind (21) har fået debut under Kasper Hjulmand.

