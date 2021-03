Det har fokus fra øverste talentudviklingsinstans, at Danmark i en årrække har haft svært ved at producere venstrebacks på et højt internationalt niveau.

Fodboldlandsholdet har kun tabt til verdensetteren Belgien i ordinær tid i mere end fire år. U21-landsholdet har succes ved EM. Landstrænerne vælter sig i gode spillere med højt internationalt niveau, især i midterforsvaret, men også på mange andre positioner. Bortset fra én.

Venstre back.

En position som Danmark har haft utrolig svært ved at få besat af en international topspiller. Så svært at det ofte har været en højrebenet, som har spillet pladsen, skønt næsten alle fodboldtrænere er enige om, at der er langt større fordele ved at spille med en venstrebenet på venstre back.

Fra midten af 1990'erne og frem til 2008 kunne man regne med en etableret klassespiller på pladsen. Først sad Jan Heintze på den, før han blev overhalet af Niclas Jensen under VM i 2002. Tilsammen har de spillet 148 landskampe.

Men siden Niclas Jensens stop på landsholdet i marts 2008 har pladsen flittigt skiftet ejer. Det viser en gennemgang, som Ritzau har lavet af 134 A-landskampe siden dengang.

Hele 24 professionelle spillere og vikarlandsholdets Mads Bertelsen har spillet venstre back i en eller flere landskampe de seneste 13 år.

Ser man ned over backlisten, er der ikke noget at sige til, hvis man med lidt sarkastisk overdrivelse tænker, at alle venstrebenede backs med dansk pas i Superligaen har fået en landskamp.

Listen tæller eksempelvis Leon Jessen, Kevin Conboy, Jesper Juelsgård og Jakob Ahlmann, men også syv højrebenede spillere. Heriblandt Lars Jacobsen og Jens Stryger Larsen som i perioder har været faste mænd på pladsen.

DBU's talentudviklingschef, Flemming Berg, anerkender problematikken, som har et stort fokus fra forbundets side.

- Man kan godt kalde venstre back for en akilleshæl i vores talentudvikling, for det er ikke en position, vi har været stærke på siden ... Tja, Niclas Jensen.

- Når en problematik har eksisteret i så mange år, så bliver vi nødt til at sige, at det falder tilbage på talentudviklingen, det kan vi ikke kendetegne som tilfældigheder.

- Vi er meget opmærksomme på det, for det har også kendetegnet mange af vores ungdomslandshold de seneste år, siger Flemming Berg.

Da Kasper Hjulmand tiltrådte som landstræner i sommer, havde han en ambition om at gøre Robert Skov til landsholdets næste venstre back på topniveau. Men da backeksperimentet blev droppet i Skovs klub, Hoffenheim, så Hjulmand sig nødsaget til at gøre det samme.

Derfor er højrebenede Joakim Mæhle nu hans foretrukne venstre back, selv om han spiller højre back i Atalanta. Venstrebenede Nicolai Boilesen ser ud til at være nummer to i køen.

- Det er ikke en position, som er nem at besætte, og det er en position, som vi har kigget på spillere til længe. Jeg har fulgt med i alle vores venstrebenede backs i hele Europa, siger Kasper Hjulmand.

Han medgiver, at det kan virke spøjst, at det er så svært at finde en god venstrebenet back med dansk pas, når han nu eksempelvis har Joakim Mæhle og Jens Stryger Larsen fra Serie A og Daniel Wass fra La Liga som naturlige valgmuligheder i højre side.

Mellem hver fjerde og hver femte professionelle fodboldspiller anslås at være venstrebenet. Dertil kommer nogle procenter, der vurderes til at være lige gode med begge ben, men langt de fleste - anslået to tredjedele af alle professionelle - er åbenlyst højrebenede, har forskellige studier vist.

Og så optræder venstrebenede spillere oftest på en anden position end venstre back, påpeger talentudviklingschef Flemming Berg.

Derfor er det en opgave for DBU at se muligheder for omskoling af venstrebenede spillere med backpotentiale på landsholdsniveau.

- Hvis man kigger tilbage på Jan Heintze og Niclas Jensen, så spillede de jo heller ikke venstre back, fra de var små. Det var først i slutningen af deres ungdomstid og starten af deres seniortid, at de blev flyttet ned på positionen.

- Det er meget svært at håndplukke en venstre back, som har spillet på positionen, siden han var U13-spiller. Så vi skal se potentialet i at kunne flytte nogle venstrebenede spillere hen på pladsen, hvis deres egenskaber i virkeligheden passer bedre til at blive venstre back på topniveau end til eksempelvis at blive kantspiller eller central midtbane, siger Flemming Berg.

Han betegner venstre back-problematikken "som en gennemgående udfordring i Europa".

- Men de største lande - England, Spanien, Tyskland og Frankrig for eksempel - har den fordel, at de har så mange spillere i de største ligaer, at de på den måde får et meget bredere udvalg af spillere, som kan omskoles til venstre back, siger Flemming Berg.

Men måske er der lysere tider på vej. Talentudviklingschefen peger på fire unge spillere, som har potentiale til at nå A-landsholdet, hvis de knokler igennem og udvikler sig de kommende år.

Den lovende kvartet er Andreas Poulsen (Austria Wien, udlejet fra Borussia Mönchengladbach), Victor Kristiansen (FC København), Nikolas Dyhr (AC Horsens, udlejet fra FC Midtjylland) og Lukas Klitten (AaB).

/ritzau/