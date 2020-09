Når man tænker på fodboldspilleres mad, vil de fleste nok tænke sundt og grønt.

Det gælder også for det danske landshold. For det meste i hvert fald.

For fodboldholdets mangeårige massør Allan Poulsen afslører i et interview med Euroman, hvordan han i sin rolle brugte sin fars gode råd.

At spillerne skulle føle sig som den vigtigste, når de lagde sig på massagebriksen. Derfor gik Allan Poulsen meget op i at tale andet end fodbold. Han spurgte til konerne, børnene, og hvad der ellers rørte sig i deres liv.

Spillerne vidste, at det var et frit rum. Intet kom videre. Og fordi han begyndte at lære dem så godt at kende, kom han også med nogle særlige forslag.

»Jeg kendte spillerne så godt, at jeg vidste, hvad de trængte til. Derfor fandt jeg også på, at vi skulle på den berømte McDonald's-tur inden EM-semifinalen mod Holland i 1992. Spillerne havde brug for et break for ikke at få kuller. Vi var kørt forbi McDonald's nogle gange, og John 'Faxe' Jensen jokede med, at vi skulle have burgere, så det foreslog jeg landstræner Richard Møller Nielsen,« fortæller Allan Poulsen om den famøse restaurant-tur.

Det er dog ikke den eneste gang, han har blandet sig i spillernes kost. For faktisk har han fået indført en helt særlig tradition på det danske landshold.

»Jeg har også fået indført, at spillerne spiser brunsviger tre dage inden en landskamp. Som gammel fynbo skal vi da have brunsviger, for fanden, og jeg siger jer, at det går som varmt brød,« fortæller Allan Poulsen.

Allan Poulsen. Foto: Claus Fisker Vis mere Allan Poulsen. Foto: Claus Fisker

Den 73-årige massør er netop gået på pension efter at have været en del af fodboldlandsholdet i 37 år. Oprindeligt skulle han have haft EM 2020 med, men på grund af slutrundens udsættelse valgte han at stoppe i maj.

Den danske massør, der har oplevet dansk landsholdsfodbolds storhedstid helt tæt på, havde sin første opgave for DBU i 1983. Det var i kamp mod England på Wembley. Siden har han været med det danske landshold til 12 slutrunder.

Jobbet som massør for det danske landshold blev til virkelighed ad omveje. Allan Poulsen har altid været ivrig sportsudøver og har en særlig passion for cykelsport.

Med hjælp fra sin far blev han lært op som massør, og i 1979 blev Allan Poulsen tilknyttet Fyns store klub OB. Her var han frem til 2011 og har siden også været tilknyttet både håndboldlandsholdet og kvindelandsholdet i fodbold.