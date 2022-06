Lyt til artiklen

Danmark leverede et forrygende comeback og slog giganterne fra Frankrig.

Og det er ikke noget, som går stille for sig i det store udland, for flere udenlandske medier giver fredag aften masser af plads og rosende ord til den overraskende sejr, hvor Andreas Cornelius kom ind fra bænken og vendte 0-1 til 2-1.

Hos engelske BBC lyder opsummeringen af kampen:

»Vi troede, at den mulige Ballon d'Or-vinder Karim Benzema ville være historien i dagens kamp. Men i stedet var det den tidligere Cardiff-angriber Andreas Cornelius, der blev historien. Godt gået, Danmark.«

Og hos Sky Sports var vurderingen:

»Danmark kom fra baghjul og chokerede de forsvarende mestre Frankrig«.

Vores naboer i Sverige har også roser til de danske drenge, der fik gjort det onde ved franskmændene.

»Dansk knald - vendte det mod Frankrig efter succesindhop,« lyder det hos Aftonbladet, og Viaplay-ekspert Pontus Kåmark siger om den sene afgørelse:

»Det var en magisk afslutning,« lød det, mens den tidligere Superliga-angriber Marcus Allbäck tilføjede om Cornelius' indhop:

»Det er sådan, man gør en forskel som indskifter.«

I Frankrig lyder dommen fra RMC Sport:

»De franske titelholdere fik sig en dukkert på Stade De France«, mens man i Spanien, hos AS, noterer sig:

»Frankrig måtte bukke under for Cornelius, der med to mål sørgede for det danske comeback, og det efterlod Frankrig uden point i første runde.«

