Lykken tilsmiler i disse dage Jens Stryger Larsen.

Den danske landsholdsstjerne har nemlig fået 'ja' til det helt store spørgsmål, afslører han i et opslag på Instagram.

'Hun sagde ja. Kan ikke vente med at kalde dig min kone,' skriver Jens Stryger Larsen til et billede med kæresten Emilie, som han nu skal giftes med.

I opslaget deler han desuden et billede af den ring, han har sat på kærestens finger. Opslaget kan ses i bunden af artiklen.

Parret bor til dagligt i Italien, hvor Jens Stryger Larsen spiller for Udinese.

I oktober sidste år forlængede han sin kontrakt, som løber frem til sommeren 2022.

Den 28-årige dansker kom til den italienske klub i 2017 efter at have været tre år i Austria Wien.

Han har desuden spillet 24 kampe for det danske A-landshold, og her har han en stærk statistisk.

For faktisk har han aldrig prøvet at tabe en landskamp for A-holdet. Her lyder Jens Stryger Larsens statistisk nemlig på 13 vundne kampe og 11 uafgjorte.

Han er dog ikke den eneste danske landsholdsspiller, der har haft fuld gevinst i kærlighedslivet på det seneste.

Sommeren 2019 har budt på en hel stribe af frierier blandt landsholdets udvalgte.

Tidligere på måneden meddelte FC København-spilleren Peter Ankersen, at kæresten 'sagde ja' til frieriet, mens Lukas Lerager allerede er blevet gift for kort tid siden.