Tilgangen af dødboldtræner Lars Knudsen ser hurtigt ud til at give pote, mener Hjulmand og landsholdsspillere.

Der er optimisme at spore omkring dødboldene på det danske fodboldlandshold før sommerens EM-slutrunde.

Da Danmark onsdag testede EM-formen mod Sverige, scorede Danmark på et hjørnespark efter bare et minuts spil. Lige så vigtigt førte også Danmarks næste mange hjørnespark afslutninger med sig, og der ses antydninger af et gyldent våben før slutrunden i Tyskland.

Sådan lyder det fra landstræner Kasper Hjulmand og flere landsholdsspillere.

De krediterer dødboldtræner Lars Knudsen succesen. Han arbejder til daglig for Augsburg, men blev tilknyttet landsholdet i marts og er også en del af EM-staben.

- Lars er kreativ og fuld af idéer, men han er også god til at få det ud på banen. Selv i en kamp mod Sverige, hvor vi egentlig ikke ville vise særlig meget, blev vi alligevel farlige. Det giver tro på vores idéer.

- Jeg var glad, da vi scorede på hjørnespark mod Sverige, men jeg tænkte også "oh shit, den kunne vi godt have gemt til EM." Det giver virkelig en tro på, at vi kan score på dødbolde til EM, siger Kasper Hjulmand.

I kvalifikationen indkasserede Danmark flere dødboldmål, end holdet scorede. Der er potentiale til, at det omvendte sker til EM, mener landstræneren.

- Vi har gode idéer til, hvordan vi kommer til at gøre ondt på dødbolde til EM. Vi har gode server, og vi har gode folk i feltet. Det skal vi udnytte. Vi var ikke særlig gode på dødbolde i 2023, så der er et potentiale, vi skal have indfriet, siger Hjulmand.

Landsholdsspillerne Rasmus Højlund og Rasmus Nissen Kristensen kender Lars Knudsen fra tidligere.

Højlund har haft Knudsen som U19-landstræner, og den danske stjerneangriber er begejstret for det aftryk, som Lars Knudsen på kort tid har sat på landsholdets dødbolde - såvel offensive som defensive.

- Det har betydet noget at få Lars Knudsen ind, han har været en vigtig tilføjelse. Vi virker aggressive og dedikerede efter at score mål på hjørnespark, siger Rasmus Højlund.

Rasmus Nissen Kristensen stiftede bekendtskab med Lars Knudsen og nordjydens dødboldtanker i deres fælles fortid i Superligaen.

- Jeg kender ham tilbage fra FC Midtjylland, så jeg vidste, at han er utrolig dygtig på området. Så det er en optimering at have fået en specialist ind, og det kan vise sig at blive afgørende for os.

- Vi ved, at slutrundekampe ofte er meget tætte og kan blive afgjort på standardsituationer. Vi fik en kanonstart mod Sverige på et hjørnespark, det var en kombination, vi har arbejdet på, så det var mega fedt, at det lykkedes efter et minut, siger Rasmus Nissen Kristensen.

Siden Lars Knudsens tilslutning til landstrænerstaben er der afsat mere tid til dødboldtræning. Det er også blevet en del af landsholdets opvarmningsrutiner før kampe.

Holdet er desuden begyndt at træne straffespark, så spillerne kan få en god fornemmelse, såfremt at en EM-kamp måtte gå hele vejen i straffesparkskonkurrence.

