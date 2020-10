Modstandernes respekt for Danmarks fodboldlandshold er vokset, siger Simon Kjær efter 1-0-sejren over England.

Med onsdagens danske 1-0-sejr over England på Wembley og Islands 1-2-nederlag hjemme mod Belgien er det danske fodboldlandshold sikker på at overleve på øverste Nations League-niveau, da Island ikke kan hente Danmark inden de sidste to kampe.

Dermed vil Danmark også i den næste udgave af Nations League i 2022 skulle spille mod Europas bedste fodboldnationer.

Landsholdet er nået dertil, hvor de selv bliver betragtet som en af de sportsligt tunge modstandere. Det siger landsholdsanfører Simon Kjær.

- Vi tog et kæmpe skridt mod Island, og nu har vi slået England for første gang i 37 år, og det er et kæmpe statement for os.

- Vi kan godt mærke, at de store nationer i Nations League også har en kæmpe respekt for os nu. Det er dejligt at mærke, men vi skulle også tage det skridt, det ville være at gå ud og vinde på en bane som Wembley, og det har vi gjort nu, siger Simon Kjær.

I kampen på Wembley spillede han sin landskamp nummer 100 for Danmark.

Landstræner Kasper Hjulmand understreger, at det er vitalt for landsholdets udvikling at kunne blive ved med at spille mod de bedste nationer.

- Det er fantastisk vigtigt. Det er en stor ting, at vi med Danmark og det danske landshold kan måle os med de bedste.

- Mange sagde, at det ville være en hård start for mig som landstræner, og at det ville være et dårligt tidspunkt at starte på, men jeg synes det er fantastisk fedt at spille mod de bedste. Jeg ved, at spillerne har det på samme måde. Når vi drømmer om at spille mod de bedste, så skal vi også kunne håndtere det, siger Kasper Hjulmand.

Som følge af sejrene over Island og England er Danmark uhyre tæt på at være sikker på en plads i øverste seedningslag, når der trækkes lod til VM-kvalifikationen i december.

Kasper Hjulmand påpeger desuden, at dansk landsholdsfodbold generelt er inde i en god periode. Diverse ungdomslandshold går fra sejr til sejr, og det danske U21-landshold kvalificerede sig i tirsdags til sin fjerde U21-slutrunde i træk.

- Det tyder på, at vi i dansk landsholdsfodbold er på vej ned ad et godt spor, siger Hjulmand.

/ritzau/