Det danske herrelandshold i fodbold kommer til at nyde godt af sydens varme, når det tjekker ind til landsholdssamling 21. marts.

Normalt foregår træningen i Helsingør, hvor landsholdet har base på Hotel Marienlyst og træner på stadionet på den anden side af vejen. Men dette forår bliver anderledes.

Her kommer forberedelserne til træningskampene mod Holland i Amsterdam og Serbien i Parken til at foregå i Marbella på den spanske solkyst. Det sker som et led i at sikre de bedste forberedelser frem mod VM-slutrunden i Qatar senere på året, lyder forklaringen.

»Lejren bliver ret vigtig, som Kasper Hjulmand har sagt tidligere. Vi har ikke så meget træning i juni, hvor der er fire kampe på ti dage. Derfor skulle vi sikre os, at vi havde gode baner og forhold. Det planlagde vi allerede i efteråret, hvor vi ikke vidste, hvordan vejret ville se ud i Danmark i marts. Ville der være -10 grader og sne? Så vi valgte at spille det sikkert og har fået det, som vi gerne vil have det,« siger DBUs fodbolddirektør, Peter Møller, til B.T.

De danske landsholdsspillere tjekker derfor ind i lejren i Marbella om mandagen, inden de fredag flyver til Amsterdam, hvor de lørdag møder Holland på Amsterdam Arena. Herefter bliver holdet i det hollandske og træner om søndagen, inden den står på hjemmekamp i København mod Serbien om mandagen.

Kasper Hjulmand udtager sit hold til de to kampe i marts måned og træningsturen til spanske Marbella den 15. marts. Det er den første trup, landstræneren udtager i 2022. Inden udtagelsen svæver ét stort spørgsmål i vinden. Bliver det allerede i denne omgang, Christian Eriksen får comeback i rødt og hvidt, efter han den 12. juni sidste år faldt om i Parken og var livløs i flere minutter?

Danmark har en pakket kampkalender i 2022, hvor der til sommer skal spilles fire kampe i Nations League.

Her møder man Frankrig, Kroatien og Østrig i to kampe. Årets højdepunkt bliver VM-slutrunden, hvor landsholdet bliver klogere på sine modstandere 1. april, når der trækkes lod til gruppespillet.